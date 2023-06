Brian Van Hinthum

Woensdag 28 juni 2023 13:15

Christian Horner en Toto Wolff zijn verre van beste vrienden en het lijkt erop dat dat in de toekomst ook nooit meer zo zal gaan worden. De Britse teambaas stipt aan wat de grote verschillen tussen zichzelf en de Oostenrijker zijn en denkt daarbij terug aan het beruchte koptelefoonincident uit 2021.

Sinds 2021 is de liefde tussen Horner en Wolff wel behoorlijk bekoeld. Het tweetal raakte met Red Bull Racing en Mercedes natuurlijk verwikkeld in één van de meest intense Formule 1-gevechten uit de afgelopen decennia. Max Verstappen en Lewis Hamilton gingen tot aan de allerlaatste ronde nek aan nek om de wereldtitel en aan de pitmuur probeerden beide teams natuurlijk met allerlei interne politieke spelletjes om het beste voor het eigen team te realiseren. Dat zorgde natuurlijk voor de nodige ruzies en potjes moddergooien.

Artikel gaat verder onder video

Bekoelde relatie

De relatie tussen het tweetal is na dat seizoen nooit meer geworden zoals het geweest was, zoals Horner recent al eens aangaf. "Ik denk dat ik hem geblokkeerd heb op mijn telefoon. Het [de rivaliteit] is prima, want het is gezonde concurrentie en het is goed om rivaliteit te hebben in de sport. Ze hebben veel gewonnen, ze zijn een geweldig team, en nu doen we ons eigen ding. We kijken niet achterom, maar kijken vooruit", liet hij zich recent ontvallen over de rivaliteit met Wolff en Mercedes.

Het koptelefoonincident

Dit keer stipt hij in een documentaire op Sky Sports de verschillen tussen Wolff en zichzelf aan. "Elke sport is natuurlijk een mentaal spelletje, maar wanneer je dan een bepaald kamp het helemaal ziet verliezen en je een koptelefoon kapotgeslagen ziet worden, denk je: 'Oké, jij voelt te druk'. Als hij dan de druk voelt, dan voelt iedereen om hem heen ook de druk. Druk dringt door vanaf de top. Ik zou nooit een koptelefoon slopen", stelt de Brit. "In mijn hoofd zou ik die koptelefoon net zo hard als hij kapotslaan, maar ik zou het gewoon niet daadwerkelijk doen. Ik denk dat iedereen anders denkt", besluit hij.