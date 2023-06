Lars Leeftink

Max Verstappen verwacht een 'hectisch en complex' sprintraceweekend tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk. In 2022 konden de coureurs al meemaken hoe het is om met dit format op de Red Bull Ring te rijden. Verstappen verwacht ook in 2023 chaos.

Verstappen weet hoe het is om te winnen op de Red Bull Ring. Sinds zijn eerste race op het circuit in 2015 won de Nederlander drie keer. Zijn eerste zege was in 2018, terwijl hij een jaar later in 2019 ook zou winnen. Vervolgens doorbrak Valtteri Bottas tijdens het seizoen waarin de coronacrisis domineerde (2020) de reeks van Verstappen, die in 2021 wel weer aan een nieuwe reeks begon door de Grand Prix voor de derde keer te winnen. Vorig jaar won Charles Leclerc tijdens een hectisch sprintraceweekend en werd Verstappen tweede ondanks een zege tijdens de sprintrace. Komend weekend wordt het weer een sprintraceweekend in Spielberg en Verstappen heeft er zin in.

Verstappen verwacht hectisch weekend

In het persbericht van Red Bull Racing voorafgaand aan het raceweekend blikt de Nederlander vooruit op wat er te wachten staat. Het sprintraceweekend zal ervoor zorgen dat het een nog chaotischer weekend wordt dan normaal al het geval is in Spielberg. Hij zet Red Bull dan ook op scherp. “Dit is de tweede sprintrace van het seizoen. Die weekenden zijn altijd wat hectischer en complexer dan een normaal raceweekend. Het weer ziet er ook een beetje onvoorspelbaar uit, dus dat zal zeker een en ander door elkaar gooien.”

Thuisrace in Oostenrijk

Verstappen kijkt uit naar het rijden van zijn 'thuisrace' in Oostenrijk. “Natuurlijk is Oostenrijk een thuisrace voor ons. Ik kijk al uit naar alle support langs de baan, hopelijk kunnen we een mooie show neerzetten voor iedereen op de tribunes. Het is altijd mooi om in Oostenrijk te zijn en ik kijk ernaar uit om hopelijk nog een trofee aan de collectie voor het team toe te kunnen voegen. We hebben er al goede resultaten behaald. Samen met Yuki heb ik in aanloop naar de race nog wat lol gehad. We hebben met een paar megatrucks in een mijn gereden. We hadden samen veel plezier en het is altijd mooi wat Red Bull voor ons bedenkt om te doen!”