Lars Leeftink

Dinsdag 27 juni 2023 16:02 - Laatste update: 16:34

Yuki Tsunoda en Max Verstappen hebben het bij een mijn in Oostenrijk op ongeveer 45 minuten afstand van de Red Bull Ring, waar de Formule 1 komend weekend gaat racen, tegen elkaar opgenomen in 'Mega Trucks'. Dit liep niet zo goed af voor Verstappen, die verloor.

Tsunoda won namelijk de race. Dit was een prima resultaat, aangezien Verstappen zich als beste van de twee kwalificeerde voor de race met drie seconden voorsprong. Bij de start van de race ging Tsunoda echter al meteen aan de leiding, een voorsprong die hij niet meer weg zou geven. Verstappen had achter de Japanner ook nog problemen met zijn truck, waardoor hij het verschil niet meer goed kon maken.

Tsunoda en Verstappen blikken terug

Tsunoda blikt terug op het evenement. "Max had een geweldige ronde in de kwalificatie, hij lag drie seconden voor. Ik dacht 'Oké, misschien moet ik meer gas geven'". Toen begon de race. "Ik had een goede start en gebruikte mijn momentum tot het einde. Helaas had hij [Verstappen] een probleem. Nou ja, eigenlijk heb ik een beetje water in zijn motor gedaan, maar niet verder vertellen!" Verstappen zijn ervaring was wat minder, gezien zijn technische problemen. De Nederlander vermaakte zich echter wel en vergelijkt het met andere avonturen in onder andere Swamp Buggies, Reverse Racing en Caravan Racing. "Ik heb nog nooit echt iets offroad gedaan. Ik heb in de rallyauto van mijn vader gereden, maar dat was meer op asfalt. Eerlijk gezegd was de insteek van mijn kwalificatieronde om te overleven! Het was erg leuk. Het leuke is dat we altijd dit soort gekke dingen doen die geen enkel ander team doet. Dus omdat ik al zo lang deel uitmaak van het team, hebben we al zoveel verschillende, rare en gekke dingen gedaan. Dit is er weer één op de lijst."

GP Oostenrijk

Tot slot blikken beide coureurs ook al kort vooruit op komend weekend in Oostenrijk, als er een sprintraceweekend op het programma staat. Verstappen kijkt ernaar uit. "Ik heb veel goede herinneringen aan de race in Oostenrijk. We hebben heel wat keren gewonnen, wat het belangrijkste is op ons thuiscircuit. Het mooie is dat er zoveel tribunes zijn en dat je bijna het hele circuit kunt zien. De hele sfeer is daardoor geweldig." Ook Tsunoda wil graag aan het raceweekend beginnen. "Ik heb goede herinneringen aan mijn eerste race in Oostenrijk waarin ik punten scoorde. Ik heb hier in Erzberg een goede warming-up gehad, dus hopelijk kan ik dit jaar meer punten scoren tijdens de Grand Prix van Oostenrijk."