Lars Leeftink

Dinsdag 27 juni 2023 15:23 - Laatste update: 15:24

Williams gaat binnenkort de 800ste Grand Prix in de Formule 1 afwerken, een enorm aantal dat het team na Ferrari als tweede constructeur ooit weet te bereiken. Het historische team gaat dit op een speciale manier vieren, zo maakt Williams dinsdag bekend.

Naast verschillende activiteiten voor en rondom de raceweekenden in Groot-Brittannië en Hongarije gaat Williams tijdens deze twee races ook uitpakken met een compleet nieuwe en speciale livery om de mijlpaal te vieren. De reden voor het uitkiezen van twee races is verklaarbaar. Op papier zou de 800ste race van Williams op Silverstone zijn, maar aangezien de Grand Prix van Emilia-Romagna eerder dit jaar geen doorgang vond, wordt dit de Grand Prix van Hongarije. Tijdens beide raceweekenden gaat deze mijlpaal dus nu gevierd worden.

Vowles over mijlpaal Williams

Teambaas James Vowles zegt het volgende. "Het bereiken van de mijlpaal van onze 800ste Grand Prix is een buitengewone prestatie voor Williams Racing. We zijn ongelooflijk trots op onze geschiedenis en de erfenis die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. In onze 46-jarige geschiedenis heeft het team ongelooflijke resultaten behaald. Met negen constructeurskampioenschappen en zeven titels bij de coureurs op onze naam zijn we het op één na succesvolste Formule 1-team aller tijden, achter alleen Ferrari. We nodigen al onze fans uit om dit samen met ons te vieren, terwijl we eer betuigen aan ons iconische verleden en kijken naar een mooie toekomst."