Jordan wijst Russell op opgeleefde Hamilton: "Hij heeft zijn mojo terug"

Lewis Hamilton is in de ogen van Eddie Jordan weer helemaal de oude. De Britse coureur moest vorig jaar voor het eerst sinds 2016 zijn meerdere erkennen in een teamgenoot, maar heeft George Russell voorlopig achter zich gelaten in 2023.

Na acht races ligt Hamilton 37 punten voor op Russell, die het vooral in de wedstrijden zelf moet ontgelden. De tussenstand in de kwalificaties is 4-4, terwijl Hamilton zes keer beter scoorde op zondag. Sinds Mercedes zijn veelbesproken update-pakket meenam naar Monaco is Hamilton zelfs helemaal niet meer verslagen. Dat zou er weleens mee te maken kunnen hebben dat de zevenvoudig wereldkampioen behoorlijk uitgesproken was qua wensen voor de W14.

In de Formula For Success-podcast is Jordan vol lof over Hamilton, al ziet hij ook een mooie toekomst weggelegd voor Russell. “Ik heb in een eerdere show weleens mijn zorgen geuit over hem, maar George heeft al mijn verwachtingen overtroffen en doet het beter dan ik dacht dat hij kon. Hij rijdt briljant en is in potentie een toekomstige wereldkampioen.”

Mojo hervonden

“Als hij op de juiste tijd in de juiste auto zit, dan heeft hij alles. Toch is Lewis ook weer helemaal terug. Hij heeft zijn mojo weer hervonden”, aldus Jordan, die er door collega David Coulthard op wordt gewezen dat Russell zich niet moet laten overlopen. “Mercedes is op de weg terug. Miljoenen kijkers zien Russell als een toekomstig wereldkampioen. Hij is goed in elk aspect.

“We hebben hem echter gewaarschuwd. Hij moet voorzichtig zijn, want als Lewis in vorm is, dan is hij een geweldige teamgenoot. Lewis is een klasse apart. Het betekent niet dat hij onverslaanbaar is, want zelfs de grote Ayrton Senna werd soms geklopt door zijn teamgenoten, maar ik denk zeker dat Lewis de knop heeft omgezet. Hij ziet er scherp uit.”