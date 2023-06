Max Verstappen-gekte in Nederland; is hij de grootste nationale sportheld?

Redactie

Zondag 25 juni 2023 09:52 - Laatste update: 12:24

Max Verstappen heeft in een razendsnel tempo de Formule 1-wereld op zijn kop gezet. De Nederlandse coureur vliegt over ieder parcours en zegeviert dusdanig vaak dat hij de te kloppen man is en de gevestigde orde op een hoop rijdt. Dat succes gaat gepaard met een grote achterban én een heleboel inkomsten.

In 2014, op slechts 16-jarige leeftijd, maakte Verstappen de overstap van het karten naar de weg. Hij begon zijn carrière in de Formule 3, waar hij opviel door zijn indrukwekkende prestaties. Het duurde niet lang voordat hij de jongste winnaar ooit werd in deze raceklasse. Hij won verschillende races en eindigde als derde in het kampioenschap. De opmerkelijke prestaties van Verstappen in de Formule 3 trokken de aandacht van verschillende Formule 1-teams. In augustus 2014 kondigde het team van Toro Rosso aan dat Verstappen zou debuteren in de Formule 1 voor het seizoen 2015, waardoor hij de jongste coureur ooit werd die aan een Grand Prix-weekend deelnam.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 1 liet Verstappen zien dat hij over uitzonderlijk talent beschikte. Hij reed met flair en vastberadenheid en behaalde verschillende indrukwekkende resultaten, zoals een vierde plaats in Hongarije en een zevende plaats in de Verenigde Staten. Op 17-jarige leeftijd brak hij ook het record van jongste ‘puntenfinisher’ ooit in de Formule 1.

In 2016 maakte Verstappen halverwege het seizoen de overstap naar het senior team van Red Bull Racing, waar hij de positie van Daniil Kvyat innam. Hij won meteen zijn eerste race voor het team op het circuit van Barcelona, waardoor hij de jongste winnaar ooit in de Formule 1 werd. Deze overwinning bleek het startschot voor zijn imposante carrière, want inmiddels is hij in het bezit van twee wereldtitels en is de Nederlander wekelijks de topfavoriet voor de eindzege. Zijn prestaties hebben ertoe geleid dat de GP in Zandvoort weer is teruggekeerd, maar eigenlijk hoeft hij voor een ‘Oranje-zee’ niet te racen in zijn thuisland. De Red Bull Ring in Oostenrijk en ook Spa Francorchamps in België beschikken over een Oranje-tribune, omdat de Nederlander overal ter wereld gesteund wordt door trotse landgenoten.

Grote geld

Door zijn opgebouwde status is de coureur inmiddels één de best betaalde mannen van de grid. In maart 2022 zette de superster zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis met Red Bull Racing en daarmee verzekerde Verstappen zich van zo’n 40 tot 50 miljoen euro per jaar en dat zijn enkel de inkomsten vanuit het team. In 2023 verdiende hij naar verluidt 60 miljoen dollar, omdat naast het startsalaris van 40 miljoen dollar ook nog een opgetelde bonus van twintig miljoen euro kwam. Deze riante extra bestaat uit het winnen van races, eventuele wereldtitels en hij verdient naast dit astronomische bedrag ook nog geld uit sponsordeals én zijn merchandise. In 2023 zou de coureur voor 64 miljoen euro bij elkaar hebben geracet.

Daarnaast werd ook nog een andere bron van inkomsten opgezet: de Max Verstappen-merchandise. Zijn geluksgetal van kinds af aan was nummer drie en dat deed hem besluiten om met nummer 33 op zijn Formule 1-auto te stappen. Dat nummer pronkt prominent op een aantal artikelen in zijn eigen store en zijn merchandise gaan als warme broodjes over de toonbank. Door zijn gigantische inkomen heeft hij besloten om een appartement te huren in dwergstaat Monaco.

Het is niet alleen bekend door het weerzinwekkende stratencircuit, maar zal ook altijd worden gelinkt aan één van ‘werelds mooiste casino’s. Daar hoef je echter niet helemaal voor naar Monaco, want om warm te lopen kun je deelnemen aan Hot Rod Racers van Relax Gaming, ook zijn er heleboel andere spannende casino-spellen om je geluk te beproeven!

Het ‘merk’ Max Verstappen

Zijn status heeft inmiddels geleid tot een persoon buiten zijn snelle bolide, gigantische appartement en uitzonderlijk talent. Hij is namelijk voor een heleboel bedrijven een ideaal uithangbord en daardoor weet Verstappen zich als merk te verkopen aan verschillende sponsoren en bedrijven. Zo was hij in voorgaande jaren regelmatig te zien in reclamespotjes van Jumbo en speelde hij in een reclamespot met Snoop Dogg! De precieze bedragen worden niet genoemd en zijn niet bekend, maar we kunnen met zekerheid zeggen dat Max Verstappen over twee hele lucratieve baantjes beschikt. De inkomsten uit zijn contract met Red Bull Racing zijn de grootste inkomstenbron, maar van alle andere activiteiten kan de Nederlander ook een aantal keer op een welverdiende vakantie!