Lars Leeftink

Vrijdag 23 juni 2023 21:42 - Laatste update: 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag reageerde actrice Claire Holt op Verstappen-fans, die niet al te blij waren met haar uitspraken over Max Verstappen eerder deze week, liet Lewis Hamilton weten dat hij Verstappen wel meerdere records ziet verbreken, zou de FIA volgens geruchten de regels aanscherpen om zo de uitgaven van de vier topteams beter te kunnen controleren en werd het duidelijk dat het weerbericht voor Oostenrijk net zoals in Monaco, Spanje en Canada veel regen belooft. Dit is de GPFans Recap van 23 juni.

Artikel gaat verder onder video

De Villota: 'Prestatieafname Pérez steeds nadat hij bij Verstappen in de buurt komt'

Pablo de Villota, jaren werkzaam geweest in de Formule 1 als sponsorship manager bij Banco Santander en daarmee Ferrari, vindt het vrij opvallend dat alle (oud)teammaten van Max Verstappen het uitstekend lijken te doen bij andere teams, maar door het ijs zakken in een Red Bull. Dat schrijft hij in zijn nieuwe column. De Spanjaard vraagt zich af of er meer aan de hand is en neemt elke voormalig-teamgenoot onder de loep om antwoorden te vinden. Meer lezen? Klik hier!

Kans op neerslag en onweersbuien tijdens raceweekend Oostenrijk

Dit weekend staat er geen Formule 1-race op het programma, maar aankomende week staat de Grand Prix van Oostenrijk inclusief sprintrace op het programma. Een blik op de huidige weersvoorspellingen laat zien dat het behoorlijk kan geen spoken rondom de Red Bull Ring. Het is het zoveelste raceweekend de afgelopen weken waarin de voorspellingen niet al te best lijken. Meer lezen? Klik hier!

Actrice Holt reageert op uitspraken richting Verstappen: "Ik sta achter wat ik heb gezegd"

Claire Holt, de actrice die deze week opzien baarde met haar uitspraken over 'baby' Max Verstappen, heeft gereageerd op haar recente uitspraken. Ze ontving namelijk nogal wat reacties, en de actrice was niet van plan om deze reacties zo maar te laten gaan. Ze ging er met gestrekt been in. Meer lezen? Klik hier!

'FIA doet verder onderzoek naar uitgaven Aston Martin, Mercedes, Ferrari en Red Bull'

De FIA was vorig jaar al druk bezig met de budgetcap in 2021 en moest zelfs straffen uitdelen. De budgetcap lijkt nu misschien nog wel wat meer werk op te gaan leveren voor het autosportorgaan, wat met een nieuwe technical directive worden de vier topteams flink in de gaten gehouden. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes wijst 'brake wear' aan als oorzaak uitvalbeurt Russell in Canada

George Russell kreeg in Canada samen met Logan Sargeant als enige een DNF achter zijn naam. De Brit viel uit vanwege versleten remmen, zo vertelt Chief Technical Officer James Elliot. De uitvalbeurt van de Mercedes-coureur had niets te maken met zijn eerdere crash die race, een crash die achteraf in de pitstraat ook nog een gevaarlijke situatie opleverde. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton: "Verstappen kan absoluut mijn record verbreken"

Lewis Hamilton heeft veel records op zijn naam staan in de Formule 1 en deelt het belangrijkste record nog steeds met Michael Schumacher. Toch is hij onder de indruk van de loopbaan van Max Verstappen in de Formule 1 tot nu toe. De Mercedes-coureur verwacht dat de Nederlander nog vele records zal gaan breken, al zal hij er alles aan gaan doen om dat zo lang mogelijk te laten duren. Meer lezen? Klik hier!