Vrijdag 23 juni 2023 12:15 - Laatste update: 12:42

Dit weekend even geen Formule 1, maar aankomende week staat de Grand Prix van Oostenrijk inclusief sprintrace op het programma. Een blik op de huidige weersvoorspellingen laat zien dat het behoorlijk kan geen spoken rondom de Red Bull Ring.

De Grand Prix van Oostenrijk vormt dit seizoen de negende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Daarnaast is het in Spielberg gelegen circuit het decor voor het tweede sprintraceweekend van het jaar. Dat betekent dat we op vrijdag gaan kwalificeren voor de hoofdrace, op zaterdag gaan kwalificeren voor de sprintrace én de sprintrace zelf gaan verrijden, en op zondag de hoofdrace verreden wordt. Alles over hoe het aangepaste sprintraceformat ook alweer precies werkt, lees je hier.

Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Het raceweekend op de Red Bull Ring wordt op vrijdag 30 juni om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix. Op zaterdag 1 juli wordt om 12:00 uur de zogenaamde Sprint Shootout verreden, waarna het om 16:30 uur tijd is voor de sprintrace zelf. De Grand Prix van Oostenrijk gaat op zondag 2 juli om 15:00 uur van start. Het volledige tijdschema bekijk je hier.

Weerbericht Grand Prix van Oostenrijk

Een blik op de huidige weersvoorspellingen, al laat het weer in Spielberg zich lastig voorspellen, laat zien dat we mogelijk een nat weekend tegemoet gaan. Op alle drie de dagen is er kans op neerslag en onweersbuien. Op vrijdag is dit 64 procent, op zaterdag 57 procent en op zondag 58 procent. De temperatuur ligt het hele weekend tussen de 12 en 23 graden. Bekijk het volledige weerbericht hieronder.