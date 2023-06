Brian Van Hinthum

Donderdag 22 juni 2023 20:51

Aan het begin van dit seizoen bestond er veel tegenstand ten opzichte van het sprintraceformat zoals we dat op dat moment gewend waren en dus kwam de FIA met een nieuw format: één met een heuse Sprint Shootout. Maar hoe zat dat nu ook alweer precies? We zetten alles nog eens op een rijtje.

Er werd al langer gevraagd naar een verandering in het sprintraceformat, dat volgens een hoop mensen totaal niet logisch leek. Men was vanuit de paddock niet helemaal tevreden met de manier waarop de sprintraceweekenden in zijn werking gingen. Op vrijdag werd er normaal gesproken een vrije training gereden, alvorens er later op de dag al gekwalificeerd moest worden. Na de kwalificatie volgde er op zaterdag nog een vaak doelloze vrije training onder parc fermé-regels, waarna later op die dag de sprintrace werd gereden. Op zondag was dan daadwerkelijk de echte race, waarbij de uitslag van de sprintrace fungeerde als startopstelling.

Introductie van het nieuwe format

Geen optimale en logische volgorde van het weekend dus. De FIA besloot dan ook om na overleg met alle betrokkenen dit seizoen over te gaan op een nieuw format, waarbij het weekend logischer ingedeeld moest worden. Men introduceerde een heuse 'Sprint Shootout', een verkorte versie van de normale kwalificatie, die moest fungeren ter vervanging van de doelloze tweede training. Dit moest het spektakel in een weekend verhogen en zorgde ervoor dat de kwalificatie op vrijdag fungeerde als startopstelling voor de race, waardoor coureurs worden aangemoedigd om wat meer risico in de sprintrace zelf te nemen.

Het tijdschema met de Sprint Shootout

Dat betekent dus in het kort dat we op vrijdag beginnen met de vrije training, waarna er later op de dag meteen gekwalificeerd wordt voor de race van zondag. De zaterdag staat volledig in het teken van de sprintrace. Allereerst rijden we de Sprint Shootout, met verkorte sessies van twaalf, tien en acht minuten. Ook moeten de coureurs daarin verplichte door Pirelli aangewezen banden gebruiken. Later op die dag fungeert de uitslag van de Sprint Shootout als startopstelling van de sprintrace. Op zondag is het - zoals gebruikelijk - tijd voor de Grand Prix. Dat vertaalt zich in onderstaand tijdschema.

Vrijdag 30 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur

Kwalificatie: 17:00 uur

Zaterdag 1 juli

Sprint shootout: 12:00 uur

Sprintrace: 16:30 uur

Zondag 2 juli

Grand Prix: 15:00 uur

Resterende sprintraces

Het is het tweede weekend waarin we volgens het vernieuwde sprintraceformat gaan rijden, na de eerste keer in Bakoe. Na Oostenrijk staan er nog vier dergelijke weekenden op het programma.