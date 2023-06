Jan Bolscher

Vrijdag 23 juni 2023 10:53

Pablo de Villota noemt het in zijn nieuwe column opvallend dat alle (oud)teammaten van Max Verstappen het uitstekend lijken te doen bij andere teams, maar door het ijs zakken in een Red Bull. De Spanjaard vraagt zich af of er meer aan de hand is.

Verstappen is dit jaar bij uitstek de te kloppen factor binnen de Formule 1. De 25-jarige Nederlander heeft na acht races acht keer op het podium gestaan, waarvan zes keer op de hoogste trede. De Nederlander verkeert in bloedvorm en beschikt daarnaast met de RB19 over de beste auto van de grid. Een dodelijke combinatie. Teammaat Sergio Pérez heeft als enige coureur hetzelfde materiaal als Verstappen, maar de Mexicaan kijkt tegen een achterstand van 69 punten aan. Deze is mede ontstaan dankzij drie achtereenvolgende teleurstellende weekenden in Monaco, Barcelona en Canada.

Patroon

De Villota - jaren werkzaam geweest in de Formule 1 als sponsorship manager bij Banco Santander en daarmee Ferrari - vraagt zich af of de hele situatie binnen de formatie uit Milton Keynes wel zuivere koffie is. Hij denkt dat de teleurstellende performance van Pérez niet bij de 33-jarige routinier gezocht moet worden: "Het is een patroon dat we al eerder zagen bij Red Bull: Max Verstappen trekt een enorm gat naar zijn teamgenoot, waardoor de indruk wordt gewekt dat we met een slechte coureur te maken hebben", leest het in El Confidencial.

De Italiaan vervolgt: "Dan blijkt dat deze coureur, die de uitdaging niet aan lijkt te gaan, schittert en op grote hoogte presteert als hij in andere auto's rijdt. Niemand betwist dat Max uniek is, maar het is één ding om een ​​zekere superioriteit te hebben, maar iets heel anders om het te doen laten lijken alsof Checo Pérez, Pierre Gasly of Alex Albon pure middelmatigheid zijn", doelt hij op eerdere teamgenoten van Verstappen. "Iets stinkt er."

Analyse kwalificatieverschillen

Volgens De Villota is het onmogelijk om van te vechten voor overwinningen en pole positions met Verstappen, te gaan naar het niet kunnen bereiken van Q3 in drie achtereenvolgende races met de beste auto van de grid. Hij is daarom van mening dat er een andere verklaring voor de plotselinge verschuiving in performance moet zijn. Met name omdat Pérez in de openingsfase van het seizoen regelmatig tot op een paar tienden of zelfs voor de Nederlander wist te komen. Iets wat we volgens De Villota ook hebben zien gebeuren bij mannen als Gasly en Albon.

"Als we de kwalificatieverschillen tussen Verstappen en Albon analyseren, is het een feit dat er soms minder afstand tussen de twee is wanneer ze respectievelijk in de beste en de slechtste auto van de grid rijden [Red Bull en Williams], dan wanneer ze in dezelfde auto bij Red Bull rijden", aldus De Villota. "Dezelfde vergelijking kan worden gemaakt met Gasly, want het is ook een feit dat de verschillen tussen hem en Verstappen vaak kleiner waren toen hij in een AlphaTauri reed, dan toen ze een Red Bull deelden."

Ontwikkeling gefocust op Verstappen

Hoe het volgens De Villota kan dat een coureur minder presteert in een betere auto zodra hij naast Verstappen wordt geplaatst? "Een plausibele theorie is dat Red Bull de focus volledig heeft op het ontwikkelingen in de richting van de zeer specifieke rijstijl van Verstappen. Deze configuratie zou zo extreem kunnen zijn dat de auto voor andere coureurs onbestuurbaar is", leest het. De Italiaan sluit af met de constatering dat de kwalen van Pérez steeds lijken te beginnen zodra hij in de buurt van Verstappen komt: "Het gebeurde vorig jaar na de overwinning in Monaco en dit seizoen gebeurde het opnieuw na de Grand Prix van Azerbeidzjan."