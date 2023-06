Jan Bolscher

Vrijdag 23 juni 2023 11:32

Lewis Hamilton is onder de indruk van de loopbaan van Max Verstappen in de Formule 1 tot nu toe. De Mercedes-coureur verwacht dat de Nederlander nog vele records zal gaan breken, al zal hij er alles aan gaan doen om dat zo lang mogelijk te laten duren.

Hamilton zelf is ook geen onbekende als het gaat om indrukwekkende records. De zevenvoudig wereldkampioen staat op een gedeelde eerste plaats met Michael Schumacher als het gaat om meeste wereldtitels, en heeft daarnaast onder andere de records voor meeste overwinningen, meeste pole positions, meeste podiumplaatsen, meeste WK-punten en meeste ronden aan de leiding achter zijn naam staan. Verstappen moet met zijn twee wereldkampioenschappen en 41 overwinningen tegenover de 103 zeges van Hamilton nog wel even doorrijden om aan de Brit voorbij te gaan, maar de Limburger is nog altijd slechts 25 jaar jong.

Artikel gaat verder onder video

Geweldige carrière tot nu toe

In Canada, waar Verstappen qua aantal overwinningen op gelijke hoogte kwam met Ayrton Senna, vertelde Hamilton dat Verstappen nog vele records zal gaan breken. Wel hoopt de 38-jarige Brit de lat eerst zelf nog wat hoger te leggen: "Max heeft het geweldig gedaan", klonk het. "Hij heeft een geweldige carrière gehad tot nu toe en hij gaat ongetwijfeld aan de cijfers van Senna voorbij. We werken aan de auto zodat we deze op het juiste niveau kunnen krijgen om hem af te remmen."

Records zijn er om verbroken te worden

Op de vraag of Verstappen op een dag ook aan het record van Hamilton voorbij kan gaan, klinkt het: "Hij heeft nog een hele lange carrière voor de boeg, dus ja. Absoluut. Records zijn er om verbroken te worden, en hij heeft een geweldig team om zich heen. Maar zoals ik al zei: wij moeten harder werken om te proberen dat te vertragen. Ik hoop dat we, in ieder geval in de laatste periode van mijn carrière, wat meer de strijd met elkaar aangaan."