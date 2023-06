Remy Ramjiawan

Donderdag 22 juni 2023 18:36

Ondanks dat Mercedes de W14 in 2023 een grondige metamorfose heeft gegeven, opereert het team volgens Toto Wolff nog steeds binnen de budgetcap. De Oostenrijker onthult bij Motorsport-Total dat het team 46 medewerkers in dienst heeft om in de gaten te houden of dat het kostenplafond wordt overschreden.

De teams kunnen sinds de introductie van het budgetcap niet meer ongelimiteerd geld uitgeven. Het zorgt ervoor dat er zorgvuldig met de financiën moet worden omgegaan, tegelijkertijd willen de teams natuurlijk ook doorontwikkelen. De renstallen moeten daarin een balans zoeken, om niet net als Red Bull het kostenplafond te overschrijden, al had die overschrijding uiteindelijk niets met de ontwikkeling van de auto te maken. Volgens Mercedes-teambaas Wolff loopt het bij de brigade uit Brackley geheel volgens plan en zijn er geen zorgen over het mogelijk overschrijden van de budgetcap.

Mercedes ligt op schema

"We hebben een enorme organisatie opgebouwd in onze financiële afdeling met 46 medewerkers die het kostenplafond tot op de laatste schroef in de gaten houden. Vorig jaar zijn we het hele jaar onder die limiet gebleven en dit jaar ook. Uitgaande van een normale ontwikkeling volgend jaar, ligt dat nog steeds redelijk op schema", zo geeft hij openheid van zaken. Uiteindelijk wordt de controle uitgevoerd door de FIA en daarvan worden de resultaten in het najaar verwacht.

Simulatietools

Wolff geeft daarnaast aan dat het geld nu niet meer gaat zitten in het bouwen van de auto's, maar eerder in de simulatie en ontwikkeling. "Het goede is dat we constant leren wat de auto doet. Er zullen enkele fundamentele ontwerpwijzigingen zijn voor volgend jaar, maar het gaat er niet om dat we iets bouwen. Het gaat meer om wat we simuleren - en dat wordt niet gemeten in geld. Het gaat om teraflops of windtunneluren", aldus Wolff.