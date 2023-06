Brian Van Hinthum

Woensdag 21 juni 2023 19:46

De afgelopen tijd hoorden we al vaker geruchten rondzingen over een eventuele Grand Prix van Spanje in Madrid, maar echt concreet is dat plan voorlopig nog niet geworden. De burgemeester van de Spaanse hoofdstad heeft nu echter medegedeeld dat hij zeer goede hoop op een Formule 1-race in zijn stad heeft.

Momenteel beschikt de Grand Prix van Spanje met het Circuit de Catalunya nog over een race die al even op de planning staat. De Grand Prix in Barcelona heeft nog een contract tot en met 2026 in bezit, maar dat kan mogelijk het laatste jaar zijn dat we de race in Spanje in de Catalaanse hoofdstad rijden. Madrid aast namelijk al enige tijd op het overnemen van die rol en achter de schermen wordt er in de hoofdstad van Spanje druk gewerkt aan het realiseren van een nieuwe locatie voor de Spaanse Grand Prix.

Sainz wil vechten voor Spaanse Grand Prix

Een race op beide circuits, dat lijkt momenteel uitgesloten. Carlos Sainz sprak zich een tijdje geleden uit over de hele zaak. “Als je kijkt naar hoe de kalender zich ontwikkelt en de nieuwe races die erbij komen in de VS, dan zie ik twee Grands Prix in Spanje momenteel niet gebeuren. Maar ik denk wel dat Spanje een goede plek voor F1 is om ieder jaar een race te blijven houden. Ik denk ook dat Spanje alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse GP blijft. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mij maximaal zal inspannen om ervoor te zorgen dat er een Spaanse Grand Prix op de kalender blijft, ongeacht de plek waar we rijden."

Goede kansen

Die plek waar we gaan rijden, dat zou dus mogelijk Madrid kunnen gaan worden vanaf 2027, zo onthult burgemeester Jose Luis Martinez-Almeida tijdens de Madrid's Business Confederation meeting. "We zijn optimistisch. We denken dat we hele goede kansen hebben dat de Formule 1 richting Madrid kan komen", citeert Grand Prix. "De Formule 1 is zeer belangrijk voor Madrid, maar de rust en kalmte voor de omgeving is ook belangrijk", wordt er besloten. Mocht de race in Madrid gerealiseerd worden, gaat het om een plek in de buurt van het IFEMA, waar momenteel een Formule 1-tentoonstelling te zien is.