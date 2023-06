Brian Van Hinthum

Woensdag 21 juni 2023 18:46

Max Verstappen en Fernando Alonso worden op dit moment gezien als twee van de beste coureurs op de huidige grid en misschien zelfs in de complete geschiedenis. Velen zouden het tweetal graag naast elkaar willen zien in hetzelfde team om te bepalen wie beter is. Peter Windsor denkt wel te weten wie er dan boven komt drijven.

Verstappen en Alonso beleven momenteel allebei een seizoen om van te dromen. De Nederlander weet op dominante wijze de rest van het veld te grazen te nemen, terwijl Alonso in de herfst van zijn carrière plotseling weer podium na podium weet te behalen, iets waar hij misschien in zijn stoutste dromen niet meer op had durven hopen. Terwijl Verstappen natuurlijk richting de beste fase van zijn carrière gaat, is het Alonso die qua leeftijd in de herfst van zijn loopbaan zou zitten. Daar valt voorlopig echter weinig van te zien. De coureur uit Oviedo laat nog elke week hele mooie dingen zien.

Pastor Maldonado

Fans fantaseren dan ook wel eens openlijk over het zien van Alonso en Verstappen in hetzelfde team om te zien wie als beste boven komt drijven. Windsor heeft daar geen daadwerkelijke beelden bij nodig. De journalist denkt wel te weten hoe zich dat zou ontvouwen. "Ik kwam Pastor Maldonado tegen in Monaco. Ik moest toen denken aan Alonso in zijn Ferrari in Barcelona, zijn thuisrace. Pastor blies hem van de baan af. Het is behoorlijk interessant dat hij dat gedaan heeft. Fernando is een geweldige zondag-coureur en hij weet altijd meer uit de auto te halen en is heel consistent", vertelt hij op zijn YouTube-kanaal.

Max zou winnen

Hij vervolgt: "Maar als Max zijn zijn voorste wing endplate kwijt is, op 52 ronden oude banden rijdt en Fernando met drie ronden oude mediums rijdt met een perfecte auto, dan is het pas oog om oog. Ik denk dat Max de ultieme racecoureur is en de beste coureur in korte bochten op dit moment. Ik denk dat hij Fernando zou pakken. Ik denk dat het nooit een eerlijke test gaat zijn. Het is een goede vraag, maar ik denk dat Max hem te grazen zou nemen", besluit de analist.