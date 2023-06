Redactie

Woensdag 21 juni 2023 17:45

De Formule 1 heeft het komende weekend vrij en dus hebben de coureurs even kort de tijd om hun hobby's wat tijd te gunnen. Lewis Hamilton maakt van de gelegenheid gebruik om zijn interesse in de modewereld maar weer eens tentoon te stellen en de Brit sprak daar onder meer met Amerikaanse superster Kim Kardashian.

Hamilton en mode zijn binnen en buiten de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De zevenvoudig wereldkampioen houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag.

Kim Kardashian

Als er dan een week niet geracet wordt, is de zevenvoudig wereldkampioen dan ook graag bij grote mode-evenementen aanwezig om daar inspiratie op te doen. Ditmaal is de Brit verschenen bij de allereerste Louis Vuitton-show, georganiseerd door popster Pharrell Williams, de man achter de hitsong 'Happy'. Hamilton wordt op de rode loper vastgelegd en de Mercedes-coureur maakt met verschillende wereldsterren een praatje. De man uit Stevenage wordt door de aanwezige pers gesignaleerd en hij praat daar met niemand minder dan Kim Kardashian, model en actrice en hoofdrolspeelster in de Amerikaanse realityserie Keeping Up with the Kardashians.