Remy Ramjiawan

Woensdag 21 juni 2023 16:01

De wereldkampioen van 2009, Jenson Button, heeft onthuld dat hij graag weer fulltime zou willen gaan racen. De Brit deed voor het laatst in 2019 een heel seizoen mee in het Super GT-kampioenschap en heeft daarna hier en daar sporadisch een wedstrijd meegepakt. Tijdens de 24 uur van Le Mans kwam Button uit voor NASCAR's Garage 56 en inmiddels smaakt het naar meer.

Hoewel Button een vast gezicht binnen de Formule 1 is geworden als commentator en interviewer, klopt het racehart nog altijd. In gesprek met de Britse tak van Motorsport.com legt hij uit dat hij voor het eerst sinds 2019 weer een heel seizoen wil gaan racen en dat had hij zelf ook niet helemaal verwacht. Toch moet er wel ergens plek zijn en de inmiddels 43-jarige Button heeft ook wel een voorkeur.

'Het beste uit jezelf halen'

"Ik had niet gedacht dat ik weer een volledig seizoen zou willen rijden, omdat het schema altijd zo druk is, maar ik heb wel het gevoel om volgend jaar ergens een heel seizoen te racen", zegt de voormalig Formule 1-kampioen. Dit jaar rijdt Button drie races in de NASCAR. "Het is geweldig om eenmalige races te rijden, maar dan haal je niet het beste uit jezelf. Daarom is drie races hier in de Cup heel goed, omdat ik dan meer tijd met het team en in de simulator kan doorbrengen en echt met mijn engineer en mijn crew kan werken om de vaardigheden tussen ons te ontwikkelen en een goede verstandhouding op te bouwen", zo vertelt hij.

IMSA of WEC

Op de vraag waar hij vervolgens zichzelf over een jaartje ziet, is hij duidelijk: "Ik wil volgend jaar een volledig seizoen rijden, als de tijd het toelaat. Ik moet een paar dingen in balans brengen, want ik heb het erg druk gehad dit jaar. Het wordt het langeafstandsracen, dus of in de IMSA of het WEC." De GTP-klasse van de IMSA lonkt ook: "Ja, dat zou ik wel willen. Wie weet wat er in de toekomst kan gebeuren, of het nu WEC, IMSA of wat meer NASCAR-races in de toekomst zijn"