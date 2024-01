Remy Ramjiawan

Enkelvoudig wereldkampioen Formule 1, Jenson Button, vermoedt dat Mercedes weleens de voornaamste concurrent van Red Bull Racing kan worden in 2024. Hoewel de Brit graag ziet dat Ferrari zich meldt als titelkandidaat, vermoedt hij dat dit net iets te vroeg komt.

Hoewel Red Bull Racing in 2023, maar ook in 2022 de dienst uitmaakte binnen de sport, begint de teller in 2024 weer op nul. Toch kan het Oostenrijkse team leunen op een evolutie van de RB19 in het komende jaar, want het reglement blijft grotendeels hetzelfde. McLaren heeft het afgelopen jaar ook een gigantische stap voorwaarts gezet, maar Button vermoedt toch dat de concurrentiestrijd vanuit Lewis Hamilton en George Russell gaat komen.

Mercedes grootste gevaar voor Red Bull

Bij Sky Sports F1 wordt Button gevraagd om zijn voorspelling voor het komende seizoen. "Wanneer je naar de afgelopen tien jaar in de sport kijkt, zijn het Mercedes en Red Bull geweest, dus het zou Mercedes zijn. Ik zou graag Ferrari willen zeggen, ik zou graag willen dat ze meedoen. Je zou kunnen zeggen dat ze de dichtstbijzijnde concurrent waren, vooral tegen het einde van het seizoen, maar ik denk dat Mercedes een goede verbetering zal hebben." Vanuit Mercedes wordt er veel verwacht van de W15 en ook Button duimt met het team mee. "Of het genoeg is, weet ik niet."

Concurrentie zit ook niet stil

Hoewel Mercedes een sterk pakket in handen kan hebben, mag de concurrentie ook niet worden vergeten. Het team van McLaren kwam vooral in de tweede helft van het 2023-seizoen bovendrijven en heeft onlangs aangegeven dat het qua ontwikkeling in 2024 er een schepje bovenop gaat doen. Aston Martin probeert de fouten van vorig jaar na de zomerstop te voorkomen en zou dan ook een rol kunnen spelen. Ferrari gaat het tweede jaar onder Frédéric Vasseur in en ook de auto van de Italianen zal compleet anders zijn dan het afgelopen seizoen.