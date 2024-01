Remy Ramjiawan

Donderdag 11 januari 2024 16:26 - Laatste update: 18:29

Red Bull-ontwerper Adrian Newey geeft toe dat hij in eerste instantie de verplichte verhoging van de rijhoogte aan het begin van het 2023-seizoen wilde aanvechten, maar dat het eigenlijk onverwachts goed heeft uitgepakt bij de RB19.

In 2022 speelde het porpoising voor het gros van het Formule 1-veld nog een flinke rol. Al dat gehobbel kon worden opgelost door de rijhoogte te verhogen, maar dat ging wel gepaard met prestatieverlies. Aan het begin van 2023 werd bekend dat de vloer aan de achterkant zo'n 15 mm omhoog moest en de diffuser 10 mm. Dat zorgde intern bij Red Bull Racing toch wel voor wat verontwaardigde gezichten, zo legt Newey in gesprek met The Race uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Formule E lonkt naar diensten van Pérez: "Deuren staan voor hem open"

Onvrede over wijziging

"Het interessante daaraan was dat toen de wijziging vorig jaar werd aangekondigd, we het er intern over hadden. Sommige van onze jongens zeiden 'nee, we moeten hier echt tegen vechten''', vertelt de ontwerper van Red Bull Racing. Juist de vloer is één van de belangrijkste componenten in tijdperk van de grondeffect-auto's en Red Bull had haar zaakjes simpelweg goed voor elkaar. Die zagen mogelijk een voordeel verdwijnen, door een probleem bij de concurrentie.

Pakte toch goed uit

Toch was de beslissing al gemaakt en Newey stelt dat het eigenlijk niet eens zo slecht uitpakte. "Ik was van mening dat we vorig jaar in de hogesnelheidsbochten waarschijnlijk achter Ferrari zaten. Onze auto kwam in de problemen in de hogesnelheidsbochten, dus die wijzigingen konden ons weleens helpen en het bleek dat het ons alleen maar heeft geholpen", aldus Newey.