Matthew Hobkinson

Donderdag 16 november 2023 19:50

Jenson Button heeft toegegeven dat hij probeerde de zwaktes van Lewis Hamilton in zijn voordeel te gebruiken tijdens de periode dat ze teamgenoten waren. Zo is de 'moordende' natuur van de Formule 1.

De wereld van de Formule 1 is zo competitief dat, ook al worden twee coureurs van hetzelfde team 'teamgenoten' genoemd, die vriendelijke term vaker wel dan niet ver weg van de waarheid ligt. Button en Hamilton reden samen bij McLaren voor drie seizoenen van 2010 tot en met 2012, nadat eerstgenoemde een waar sprookje meemaakte met Brawn GP in 2009. En gevraagd door GPFans voorafgaand aan de release van de Brawn F1-documentaire of hij nog woorden van wijsheid te delen had met Hamilton na afloop van het binnenslepen van de titel in 2009, kwam er een duidelijk antwoord.

Open met teamgenoten

"Je gaat nooit je teamgenoot helpen in zo'n situatie," aldus Button. "Zo gaat dat nou eenmaal in de sport. Je gebruikt hun zwaktes als jouw kracht. Dat is hoe het is. Het is wel grappig, want ik doe een aantal endurance-races over de hele wereld. En het is dan compleet anders, weet je. Je bent zo open met je teamgenoten, omdat je wil dat ze zo snel mogelijk kunnen, omdat je dezelfde auto deelt en je samen races gaat winnen. Het is dus compleet anders. Ik moet zeggen, ik geniet daar veel meer van dan het soort van moordende, het mentaal pijn doen van je teamgenoot, en ze een stapje voor te zijn, zoals je dat doet in F1. Misschien is niet iedereen zo. Maar een boel mensen die uiteindelijk voor wereldkampioenschappen vechten, moeten die aanpak gebruiken."

