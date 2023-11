Jan Bolscher

Donderdag 16 november 2023 11:34

Max Verstappen sprak recent zijn zorgen uit rondom een jetlag vanwege de achtereenvolgende races in Las Vegas en Abu Dhabi. Lewis Hamilton is van mening dat dit bij de sport hoort.

De Formule 1 is dit weekend neergestreken in Las Vegas, waar voor het eerst sinds 1982 een Grand Prix wordt verreden. Het stelt de coureurs bloot aan een bomvol showbizzprogramma, met tal van verplichtingen naast de baan. Volgende week is het tijd voor de seizoensafsluiter in Abu Dhabi, ruim 13.000 kilometer verderop. En dit alles terwijl de afgelopen vier races werden verreden in Qatar, Texas, Mexico en Brazilië. De coureurs vliegen in de slotfase van het seizoen van tijdzone naar tijdzone, en dat hakt er bij sommigen flink in.

Artikel gaat verder onder video

Jetlags en tijdzones

Onder andere Verstappen sprak zich recent uit over het pittige schema: "Het is een tijdsverschil van 12 uur, maar ook een compleet andere tijdzone. We leven in principe in Japanse tijd [in Las Vegas], maar dan bijna op een hele andere dag. Ik snap dat niet, het is erg vermoeiend. We moeten dit aan het eind van het seizoen nog doen, ik vind het niet heel logisch." Ook Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Alexander Albon gaven aan moeite te hebben met hun slaapschema gedurende deze periode.

Onderdeel van de sport

Hamilton houdt er een andere kijk op na: "Ik heb geen moeite met een jetlag", citeert The Independent. "Ik kan blijven trainen en voel me goed. Ik hoorde wat coureurs klagen over een jetlag... Voor mij is dat geen probleem geweest sinds ik hier ben. Het is pittig, maar dat weten we als we deze sport betreden. Als het makkelijk zou zijn, zouden we het niet doen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.