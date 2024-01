Vandaag jarig: Jenson Button blaast 44 kaarsjes uit

Redactie



Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button mag op vrijdag 19 januari maar liefst 44 kaarsjes uitblazen voor zijn verjaardag. De Brit heeft een lange carrière in de Formule 1 achter de rug en is nog altijd te bewonderen als analist. Ook zal hij volgende week deelnemen aan de 24 uur van Daytona.

Button debuteerde meer dan twintig jaar geleden in de koningsklasse bij het team van Benetton. Na een relatief teleurstellend rookiejaar, wist hij in zijn tweede seizoen teamgenoot Jarno Trulli hier en daar af te troeven, toch was de Italiaan hem de baas in het kampioenschap. In 2003 maakte Button de overstap naar BAR-Honda en het jaar erop wist hij zijn eerste podiumplek te pakken, ook kon hij in San Marino zijn eerste pole position bijschrijven. Honda nam uiteindelijk in 2006 de renstal in zijn geheel over, maar het grote succes zou komen in 2009.

Wereldtitel

Kort voordat het 2009 seizoen van start ging, maakte Honda bekend dat het de stekker uit het Formule 1-project zou gaan trekken. De Japanse renstal verkocht het team voor het symbolische bedrag van 1 dollar aan Ross Brawn. De Japanse motoren werden verruild voor Mercedes-krachtbronnen, maar Brawn had nog een trucje in petto. Zo was hij op de hoogte van een maas in de wet, waardoor een dubbele diffuser tot de mogelijkheden behoorde. De bolide was de snelste van het veld aan het begin van het jaar en met zes overwinningen in de eerste zeven races, stond Button er goed voor. Uiteindelijk was hij niet meer bij te benen en met 95 punten achter zijn naam wist hij zijn eerste en enige wereldtitel te pakken.