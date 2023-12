Remy Ramjiawan

Voormalig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button zal komend seizoen uitkomen voor het Jota Hypercar-team in het World Endurance Championship. De Brit zal samen met Oliver Rasmussen en Phil Hanson de kleuren van het team gaan verdedigen.

Button is tegenwoordig vooral een gezicht voor de camera. De Formule 1-kampioen van 2009 geeft voor Sky Sports F1 zijn analyses over de koningsklasse, maar zal dus in 2024 zelf als actieve coureur gaan uitkomen. Afgelopen donderdag werd er al gehint op de aankondiging van de Brit. Zo werden er stickers met 'F1 World Champion' aan de buitenwereld getoond. Daardoor bleef er een heel select groepje over die het laatste zitje zou gaan innemen. Even werd er nog aan een andere kampioen gedacht, Sebastian Vettel, maar het is dus Button geworden.

Voorbereiding

"Ik vind het geweldig om met Hertz Team Jota deel te nemen aan het 2024 World Endurance Championship, samen met mijn teamgenoten Oliver Rasmussen en Phil Hanson", zo legt Button uit. "Beiden hebben al veel ervaring in enduranceracerij en dat is belangrijk. Endurance racen draait om teamwerk en er is geen beter team dan Hertz Team Jota om het op te nemen tegen de grote fabrikanten in de Hypercars. Ik kijk nu al uit naar de eerste race in Qatar, maar weet ook dat er nog veel werk te doen is, zodat we goed voorbereid aankomen."

Niet alleen Button stond op de lijst om aangetrokken te worden bij Jota. Ook de naam van Robert Kubica zong rond. Toch verkoos de voormalig Williams-coureur een Hypercar-avontuur bij Ferrari.