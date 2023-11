Button vertelt hoe afwijzing van Red Bull Racing hem aan wereldtitel hielp

Anna Malyon & Remy Ramjiawan

Zondag 12 november 2023 12:49 - Laatste update: 15:59

Jenson Button heeft onthuld dat Christian Horner hem afwees voor een stoeltje bij Red Bull Racing voordat hij zijn aanstelling bij Brawn GP veiligstelde, wat uiteindelijk leidde tot zijn eerste en enige wereldtitel.

De Brit maakte via Williams, Benetton en Renault uiteindelijk in 2003 de overstap naar het team van BAR. Dat werd in 2006 omgedoopt tot het fabrieksteam van Honda, maar de resultaten bleven uit. De Japanners had groots ingezet, maar waren niet in staat om bij de topteams in de buurt te komen. Voorafgaand aan het seizoen 2009 trok Honda de stekker uit het project en Ross Brawn mocht het team overnemen voor 1 Britse pond. Toch was er voldoende onrust binnen de renstal aanwezig en Button onthult bij This Morning dat hij graag wilde vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez denkt ook na over 24 uur van Le Mans: 'Als de juiste kans zich voordoet'

Horner gepolst voor overstap

Op 15 november zal de documentaire 'Brawn: The Impossible Formula 1 Story' op Disney+ staan en Button legt in de ochtendshow uit dat hij niet direct door had welke potentie Brawn GP had. 'Ik probeerde eronderuit te komen, omdat het team er niet uitzag alsof het zou bestaan. Dus ik informeerde rond en mijn manager sprak met Christian Horner over een plek in zijn team en het opleidingsteam, en ze zeiden: 'Nee, alle contracten zijn al afgerond.' Button kon uiteindelijk geen transfer maken en had zich neergelegd op het project van Brawn: 'Dus toen dacht ik: 'Oké, laten we hard werken om dit te laten slagen.'

Innovatie

De concurrentie gaf destijds geen stuiver voor de kansen van Brawn GP, maar de dubbele diffuser was uiteindelijk de sleutel. 'Er werd veel geld uitgegeven aan deze auto. Het is geen toeval dat we competitief waren in 2009, maar toen moesten we een andere motor krijgen en de jongens deden geweldig werk om deze in elkaar te zetten', zo moest Brawn GP overstappen naar Mercedes-motoren. 'We gingen testen, we waren de snelste bij de eerste test die we deden en iedereen had al dagen getest vóór dat moment. Dat was het moment waarop het klikte en we wisten dat we iets sterks in handen hadden.'

Button wist in 2009 zijn enige titel te pakken en Brawn GP ging er met het constructeurskampioenschap vandoor. Het sprookje van het team duurde slechts één seizoen, want in 2010 werd bekend dat Mercedes een belang van 75,1 procent innam en het team omdoopte naar het fabrieksteam van Mercedes.