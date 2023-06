Remy Ramjiawan

Volgens Mark Webber valt het binnen de Formule 1 niet zo lekker dat een energieblikjesbedrijf de sport domineert. Red Bull Racing krijgt in zijn ogen minder lof voor de prestaties, dan automerken zoals bijvoorbeeld Ferrari, Mercedes of Aston Martin.

De brigade uit Milton Keynes kon afgelopen weekend zege nummer honderd bijschrijven en dat is toch wel een flinke prestatie. De renstal werd in 2005 opgericht, toen de inmiddels overleden Dietrich Mateschitz het team van Jaguar overkocht. Het duurde even voordat de resultaten kwamen, maar vanaf 2010 tot en 2013 domineerde het team de sport. Na de dominantie van Mercedes is de renstal wederom bezig met een ijzersterke reeks, waarbij er in de ogen van Webber soms nog wel de complimenten ontbreken.

'Veel energie in de sport gestoken'

In gesprek met Motorsport.com legt hij uit: "Mensen vergeten soms dat de hoeveelheid werk die Red Bull heeft verzet buitengewoon is. Het is in essentie nog steeds een team dat bestaat uit fantastische individuen en mensen die geweldig werk hebben verricht om een prachtige Formule 1-auto te maken die mee kan doen om het wereldkampioenschap en die op zoveel manieren dominant is", zo wijst hij naar de prestaties. Het team heeft als geldschieter het merk Red Bull achter zich staan, maar dat doet niets af van de resultaten. "Ze hebben veel energie gestoken in deze sport. Het personeel en de infrastructuur in Milton Keynes laten zien hoe goed ze het voor elkaar hebben."

Fabrikanten hebben streepje voor

Als voormalig Red Bull-coureur is Webber wellicht wat gekleurd in zijn mening, desalniettemin vindt de manager van Oscar Piastri dat het team toch wel iets meer eer verdient, dan dat het nu krijgt. Christian Horner liet eerder al weten dat de renstal 'te makkelijk wordt gezien als de slechteriken', omdat het de concurrentie met iconische merken als Mercedes en Ferrari aangaat. Volgens Webber is het dan ook zo klaar als een klontje: "Als ze een fabrieksteam waren geweest, hadden ze misschien nog meer lof gekregen."