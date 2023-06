Lars Leeftink

Dinsdag 20 juni 2023 19:41 - Laatste update: 19:58

De FIA World Motor Sport Council is bij elkaar gekomen in Cordoba (Spanje) om met elkaar te vergaderen. Tijdens die gesprekken zijn een paar belangrijke punten ter spraken gekomen. Deze hebben vooral betrekking op de veiligheid rondom races in alle raceklassen die onder de FIA vallen. Aanleiding was onder meer een incident tijdens de Formule 1 Grand Prix van Spanje met mensen op de grid, waaronder voetballer Neymar Jr.

Dit jaar heeft ook de FIA al een paar incidenten gezien omtrent races. Het autosportorgaan haalt zelf twee voorbeelden aan. "Tijdens de bijeenkomst werden een aantal veiligheids- en beveiligingskwesties bij evenementen aan de orde gesteld. Er zijn incidenten geweest met invasies van het publiek tijdens de Grand Prix van Australië in maart en een ander incident met gasten die aan de rand van de startgrid bleven staan tijdens de formatieronde van de Grand Prix van Spanje eerder deze maand." De FIA is nog in afwachting van het resultaat van het onderzoek rondom de Grand Prix van Australië, een onderzoek dat aan het einde van juni afgerond en gepubliceerd zal worden door de organisatie van de Grand Prix.

Minder mensen op de grid?

Het beschreven incident in Spanje heeft onder mee betrekking op Neymar Jr, die met wat andere bekende mensen nog op het gras bij start-finish stond toen de coureurs aan hun opwarmingsronde begonnen. Dit is, vanzelfsprekend, niet de bedoeling en kan gevaarlijke situaties opleveren. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zegt er het volgende over. "We moeten lering trekken uit het incident tijdens de Grand Prix van Spanje. Stefano Domenicali [CEO van F1] heeft de FIA verzekerd dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het incident zich niet herhaalt. Het is niet alleen een probleem in de Formule 1, maar ook in de Formule E en het World Endurance Championship en andere categorieën, op basis van mijn recente ervaringen met te veel mensen op de grid bij sommige evenementen. Ik twijfel er niet aan dat de promotor zich in alle gevallen zal houden aan de eisen van de FIA op het gebied van veiligheid en beveiliging. Het is de plicht van de FIA om te zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen. Veiligheid in de autosport is de belangrijkste prioriteit van de Federatie."

Motoreglementen 2026

Ook had de FIA nog wat te melden over de motorreglementen die vanaf 2026 in zullen gaan. Naast dat de tien teams nu de 3-Star Environmental Accreditation van de FIA hebben gekregen, was er ook nieuws wat betreft 'single suppliers', bedrijven die bepaalde onderdelen zullen leveren in de periode 2026-2030. "In verband met de motorreglementen heeft de raad na afronding van de aanbestedingsprocedure ook de volgende individuele leveranciers goedgekeurd voor de periode 2026-2030: F1 knock sensor: Bosch is aangewezen als enige leverancier en F1 Insulation monitoring device: Bender GmbH & Co. KG is aangewezen als enige leverancier." In beide gevallen gaat het om een apparaat dat een alarm laat afgaan als er kans is op schade aan de motor of andere onderdelen. Beide apparaten moeten, mocht dit zo zijn, dan een signaal geven richting het team.