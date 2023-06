Matthew Hobkinson & Remy Ramjiawan

Dinsdag 20 juni 2023 06:59

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft er bij Lewis Hamilton op aangedrongen om Mercedes te verruilen voor Ferrari, dat volgens hem 'veel meer potentie' heeft dan de Zilverpijlen.

De contractverlenging - of het gebrek daaraan - van Hamilton is de afgelopen weken een veelbesproken onderwerp geweest. De 38-jarige coureur heeft momenteel een overeenkomst tot het einde van het jaar op zak en de geruchten over een overstap naar Ferrari deden de ronde. Teambaas Toto Wolff en Hamilton hebben allebei geprobeerd om het nieuws te ontkrachten, maar Herbert gelooft dat er nog steeds een kans is dat de zevenvoudig wereldkampioen bij Ferrari gaat rijden - iets wat volgens hem een verstandige zet zou zijn.

'Onderhandelingen duren te lang'

In aanloop naar de race in Montreal vertelde hij OLBG: "Hamilton staat al een maand of langer op het punt om [een nieuwe deal bij Mercedes] te tekenen, maar ik denk nog steeds dat er een kans is bij Ferrari. Ik weet dat ze het hebben ontkend, maar de deal is nog niet rond bij Mercedes. Ze blijven zeggen dat het dichtbij is. Ik vraag me af of er buiten dit nog iets anders aan de hand is", zo vermoedt hij dat er een kink in de kabel is.

'Ferrari heeft meer potentie'

Mercedes heeft de afgelopen races met de 'nieuwe' W14 rondgereden en hoewel het geen auto is waarmee de titels kunnen worden gepakt, lijkt er wel een verbetering in te zitten. Herbert is dan ook van mening dat er meer rek zit bij Ferrari, dan bij Mercedes. "Ik denk dat het een gokje waard is voor Lewis, want ik zie dat Mercedes, ondanks de verbetering in Barcelona, nog steeds ver achterloopt als het gaat om Red Bull uitdagen en races winnen. Ferrari heeft heel veel potentieel dat ze op tafel kunnen leggen. Ik heb op dit moment nog steeds mijn twijfels over Mercedes Benz", aldus Herbert.