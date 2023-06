Remy Ramjiawan

Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher onthult dat hij voor Williams zal rijden, als hij de kans krijgt. De Duitser zit dit jaar langs de kant en voert vooral veel werk achter de schermen uit voor het team uit Brackley. Toch is het doel nog altijd een terugkeer naar de startgrid en Schumi onthult dat hij overal genoegen mee zou nemen.

Na twee jaar Formule 1 kwam er aan het einde van 2022 een (voorlopig) einde aan de carrière van de Duitser als vaste rijder in de koningsklasse. Het team van Mercedes nam Schumacher aan als reservecoureur en onlangs trapte de Duitser de W14 op de staart voor de bandentest van Pirelli. In gesprek met RTL vertelt Schumacher dat hij helemaal klaar is voor een terugkeer en hij gaat in op de geruchten rondom Williams.

Ontwikkelingen

Op de vraag of hij voor Williams zou willen rijden, reageert Schumacher: "Ik zou het doen, [maar] het is onwaarschijnlijk dat zoiets zal gebeuren. Er zijn tenslotte ook contracten die meestal worden nagekomen. In principe denk ik dat zo'n beetje elk team een goede optie is." Aan zijn werkethiek zal het niet liggen: "Ik ben altijd klaar voor actie. Geloof me: Ik werk heel hard om hopelijk snel weer in de auto te zitten. Tot heel snel. Op zijn laatst volgend jaar. Ik weet zeker dat er zich in de nabije toekomst iets zal ontwikkelen."

Sterke banden tussen Williams en Mercedes

Behalve Williams lijkt er maar weinig plek te zijn voor Schumacher, in de nabije toekomst. Het team van Audi leek even een geschikte kandidaat te zijn, maar vooral Williams lijkt de nieuwe richting te zijn. De banden tussen Mercedes en Williams zijn sterker dan ooit, met James Vowles die vanaf dit jaar de teambaas is van het blauwe team. Als Schumacher de overstap maakt, dan zou dat voor het plekje van Logan Sargeant zijn, maar tegelijkertijd heeft Williams veel geïnvesteerd in het talent uit Amerika en dus lijkt een snel afscheid er niet in te zitten. Toch zijn de resultaten niet om over naar huis te schrijven.