Lando Norris kreeg in Canada een straf van vijf seconden voor onsportief gedrag. Het was een nieuwtje in de Formule 1, want nog niet eerder werd een coureur voor onsportief gedrag bestraft. Ook de 23-jarige McLaren-coureur begreep weinig van de straf en bij F1TV gaat hij erop in.

Norris kwam als negende over de streep tijdens de grote prijs van Canada. Uiteindelijk werd hij door de straf teruggezet naar de dertiende plek en dus zijn er toch belangrijke punten voor het team verdampt. De stewards waren van mening dat de Brit te langzaam reed tijdens de virtual safety car-periode, maar met dat argument kan Norris niets.

'Ben niet onsportief'

"Ik ben niet onsportief. Dus dat is onmogelijk. Het team wilde niet direct zeggen waarom ik die straf heb gekregen. Maar ik heb gehoord dat het was omdat ik te langzaam reed tijdens de virtual safety car-periode. Eigenlijk snap ik daar niets van, want iedereen rijdt langzaam als de VCS geldt", zo vertelt hij verbaasd. Normaliter krijgen coureurs voor zo'n incident namelijk wel degelijk een straf, maar valt dit onder de noemer 'onnodig langzaam rijden'. Volgens The Race kan de andere benaming te wijten zijn aan het feit dat er telkens andere stewards zijn, die er dus ook telkens een andere mening op nahouden.

'Dit zou geen overtreding moeten zijn'

Teambaas Andrea Stella was het ook niet eens met de uitgedeelde straf. "We hebben direct na de race met de stewards gesproken omdat we vonden dat dit soort snelheden onder een safety car of zelfs een virtuele safety car niet de reden voor een overtreding zouden moeten zijn", zo legt hij uit. Stella vermoedt dat de FIA een voorbeeld wilde stellen en dat Norris daarvoor is gebruikt. "Uiteindelijk vertrouwen we op hun oordeel, maar we kijken nog eens goed naar het gedrag van Lando, want we zijn zeer verbaasd dat dit tot een straf heeft geleid", aldus de teambaas van McLaren.