Maandag 19 juni 2023

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is ondanks een veelbewogen weekend tevreden over zijn resultaat tijdens de IndyCar-race van afgelopen zondag op Road America. Alex Palou won de race, terwijl VeeKay het na een lastig gevecht moest doen met P12.

In een reactie na de race liet VeeKay weten tevreden te zijn, ondanks dat de race zelf niet helemaal soepel verliep na een uitstekende start. Hij ging tijdens die start van P20 naar P15, maar kreeg toen te maken met een straf. "Het was een prima race. De eerste ronden waren zeer sterk. Helaas kreeg ik een straf vanwege een unsafe release in de pitstraat. Dat gooide roet in het eten, want we zaten er tot dat moment sterk bij. Er was helemaal niets wat ik eraan kon veranderen: ik kreeg de call om weg te rijden en er werd pas ‘stop’ geroepen toen Kirkwood al langsreed.”

Herstel na straf

Na die tegenvaller herstelde VeeKay zich echter prima. “Ik viel terug tot naar de zesentwintigste positie, maar had de beschikking over een goede auto. Zodoende kon ik me terugvechten. Wat betreft race pace was dit de beste wagen waar ik dit hele jaar in heb mogen rijden. Dankzij een goede strategie heb ik uiteindelijk een twaalfde plaats over de streep getrokken en zonder die straf was het eenvoudig een toptienklassering geweest. Dit geeft veel hoop voor de komende races.”

VeeKay ziet team verbeteren

VeeKay ziet dat het de laatste weken beter gaat na een moeizame start van het seizoen. De Nederlander kruipt steeds meer richting de top tien van het kampioenschap, het grote doel van VeeKay voor 2023. “We zetten stappen en daar ben ik blij mee. Vandaag heb ik goed kunnen racen en veel ingehaald. We komen eraan!”