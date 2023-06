Jan Bolscher

Christijan Albers zag Red Bull Racing in Canada op competitief gebied de "minste race van het seizoen tot nu toe" verrijden. Desalniettemin kwam Max Verstappen met een voorsprong van negen seconden als eerste over de streep.

De tweevoudig wereldkampioen ving de race aan vanaf pole position, en hoefde de gehele race nooit echt in zijn spiegels te kijken. Wel vertelde hij na afloop dat hij grote moeite had met het op temperatuur krijgen van de banden, vanwege de koele omstandigheden in Montreal. Vooral op de hardste compound wist hij het rubber nooit echt in het juiste venster te krijgen. Teammaat Sergio Pérez kwam als zesde over de streep en legde beslag op het punt voor de snelste raceronde, nadat hij als twaalfde was vertrokken.

Red Bull niet veel over

"Ik vond het in principe het slechtste weekend van Red Bull", vertelt Albers in de studio van Viaplay. "Als je gaat kijken naar hoe competitief ze waren door het weekend heen... Zijn [Verstappen] kwalificatie was ik echt van onder de indruk. Als je ziet wat voor een gat hij slaat, 1,2 seconde naar P2. Maar dat is weer Max in de regen. Maar als je gaat kijken naar de race, vond ik niet dat Red Bull echt heel veel over had. Het is wel positief: je ziet dat in zo'n weekend waarin ze niet goed kunnen werken aan de auto, de andere teams wat dichterbij komen en competitiever zijn. Het was denk ik de minste race van Red Bull tot nu toe, competitief gezien."

De mokerslag bleef uit

Op de vraag of Verstappen niet aan het cruisen was zoals hij wel vaker doet als hij comfortabel aan de leiding gaat, klinkt het: "Je zag wel dat het gat op een gegeven moment ook niet echt heel groot was. Vier, vijf seconden, het werd niet echt groter. We praten natuurlijk nog wel steeds over Max. Die zit in de auto en wil af en toe nog wel eens een mokerslag uitdelen om te laten zien wie je bent. Ook met de snelste ronde. In de vorige race hebben we gezien dat hij dat zelfs de laatste ronde nog doet. En die zag je niet vandaag, dus je merkt wel dat ze vandaag echt niet helemaal bij die fine tuning zaten."