Max Verstappen legt uit hoe één van de sterke punten van de auto van Red Bull Racing, in Canada een beetje tegen de Nederlander werkte. Vanwege de koele omstandigheden had hij grote moeite met het op temperatuur krijgen van de banden.

Verstappen wist in Canada na een sterke race zijn zesde overwinning van het seizoen uit het vuur te slepen. Op het blote oog deed de tweevoudig wereldkampioen dit vrij eenvoudig, maar na afloop bleek dat hij behoorlijk hard moest werken om de RB19 als eerste over de streep te krijgen. Desalniettemin kwam hij met een voorsprong van ruim negen seconden als eerste binnen, dus qua marge zit het wel goed bij het team uit Milton Keynes.

Boordradio

Al na acht ronden liet Verstappen over de boordradio horen dat de banden aanzienlijk kwetsbaarder voelden dan tijdens de racesimulatie in de tweede vrije training. Met een buitentemperatuur van 18 graden en een asfalttemperatuur van 33 graden, waren de omstandigheden aanzienlijk koeler dan tijdens de voorgaande races. In gesprek met Viaplay wordt hij gevraagd naar de desbetreffende boordradio en het belang van communicatie: "Ja, dan weten ze in ieder geval dat we niet een éénstop gaan doen en dat ik niet nog een keer op die [harde] band wil rijden", klinkt het.

Moeite met bandentemperatuur

Verstappen vervolgt: "Daarom gingen we naar de mediums. Ik had een beter gevoel op de medium banden. Normaal moeten wij het hebben van de slijtage, normaal zijn we heel goed op de banden. Vandaag heeft dat een beetje tegen ons gewerkt omdat als de banden te koud zijn, je een auto wil die heel agressief is op de banden [om temperatuur in het rubber te krijgen] en dat zijn wij niet. Maar uiteindelijk winnen we hem alsnog met een voorsprong van negen seconden dus dan doe je het nog altijd goed", besluit de Limburger.