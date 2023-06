Remy Ramjiawan

Zondag 18 juni 2023 23:21

Mercedes-teambaas Toto Wolff had rekening gehouden met een slecht resultaat in Canada en is blij met de derde plek van Lewis Hamilton. Het circuit in Canada heeft veel langzame bochten en daar is ook de nieuwe W14 niet in thuis.

Daar waar Hamilton met de derde plek over de streep wist te komen, had George Russell een hele andere race. Hoewel de vierde positie uitzicht bood op een goede eindklassering, vergooide de 25-jarige Russell zelf het goede resultaat. Hij kwam uiteindelijk net iets te hard aan in bocht acht, schoot over de kerbstones heen en klapte tegen de muur aan. Hoewel het team de bolide nog kon herstellen, werd Russell richting het einde gevraagd om de race op te geven en de W14 te parkeren in de pitbox.

Artikel gaat verder onder video

Bemoedigend

Wolff is ondanks de uitvalbeurt van Russell tevreden met het resultaat. "Het is een positief en vooral ook bemoedigend traject. Onze nieuwe auto werkt erg goed", zo legt hij bij Viaplay uit. Canada werd van tevoren al aangewezen als een lastig weekend voor de brigade uit Brackley en Wolff onderschrijft dat: "We wisten dat Canada één van onze moeilijkste races zou gaan worden. Om dan vervolgens P3 te pakken, een solide P3, niet te ver weg van Max. Al hield hij volgens mij wel iets in aan het einde van de race. We staan wel een stuk dichter bij dan aan het begin van het jaar en met die auto zouden we vermoord zijn op zo'n soort circuit."

Worstelende Russell

"Hij kwam tegen de kerbs aan en hij probeerde het gas erop te houden in die bocht. Dat eindigde in de muur, maar hij pusht gewoon erg hard. De auto is nog steeds wel een lastige wagen", zo moet Wolff dan ook erkennen. Toch hoopt hij de lijn omhoog verder te kunnen gaan inzetten en als hem gevraagd wordt waar hij dit jaar een zege wil pakken, dan is zijn antwoord duidelijk: "Silverstone!"