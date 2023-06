Jan Bolscher

Zondag 18 juni 2023 18:49 - Laatste update: 18:49

Lewis Hamilton verwacht dat Max Verstappen snel na de start van de Grand Prix van Canada de horizon tegemoet gaat, maar de zevenvoudig wereldkampioen is voornemens Fernando Alonso het vuur aan de schenen te leggen.

Hamilton kwalificeerde zich op zaterdag als vierde voor de race op het Circuit Gilles-Villeneuve, maar gaat vandaag van start vanaf P3 vanwege de gridstraf van drie plaatsen voor Nico Hülkenberg. De zevenvoudig wereldkampioen staat zodoende achter de RB19 van Max Verstappen gepositioneerd, maar Hamilton is zich ervan bewust dat zijn gevecht vooral met de man op de tweede startplaats zal zijn: Fernando Alonso.

Goed resultaat op zaterdag

Na afloop van de kwalificatie klonk het tegenover Sky Sports: "Het was een goed resultaat. Ik denk dat de meeste mensen onderschatten hoe moeilijk het vandaag voor iedereen was. Het was erg lastig om bij te blijven en te leveren, en om de auto op de baan te houden. Het was echt ontzettend glibberig, waardoor het ontzettend moeilijk was om temperatuur in de banden te krijgen. Maar ik ben dankbaar voor het fantastische resultaat, ook voor George [Russell, P4], en hopelijk kunnen we vanaf daar naar voren komen."

Race pace Mercedes

De Mercedes-coureur vervolgde: "Qua race pace zouden we in een betere positie moeten zitten. Meestal is onze race pace beter, hopelijk is dat morgen ook het geval. Op vrijdag was het moeilijk in te schatten omdat we onze lange run aan het begin van de sessie deden toen het circuit nog veel langzamer was. De rest deed het later en reed snellere tijden. Het is moeilijk om te zeggen waar we staan, maar we staan voor de Ferrari's. Max zal snel pleite zijn, maar als ik Alonso bij kan houden en hem het vuur aan de schenen kan leggen, is dat wat ik zal doen."