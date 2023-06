Remy Ramjiawan

Hoewel Sergio Pérez na een sterk begin van het 2023-seizoen de wereldtitel als doel had gesteld, heeft de Mexicaan de pijnlijke statistiek aan zijn broek hangen, dat hij in de laatste drie raceweekenden niet wist door te stoten naar Q3. Aan de andere kant van de pitbox wist Max Verstappen drie keer op een rij de pole position te rijden en de Nederlander merkt dat hij momenteel in zijn eentje de kar trekt bij Red Bull Racing.

'Checo' werd in 2021 naar het Oostenrijkse team gehaald om de constructeurstitels binnen te halen en dat doel werd in 2022 dan ook behaald. Ook in 2023 maakt Red Bull voorlopig de dienst uit en daar waar Verstappen als slechtste resultaat een P2 achter zijn naam heeft staan dit jaar, is het verval bij Pérez wel te bespeuren. In Australië wist 'Checo' niet verder te komen dan P5 en in Monaco bleef hij hangen op P16. Uiteindelijk heeft de Mexicaan een achterstand van 53 punten op zijn teamgenoot, maar Red Bull Racing loopt ook een heleboel punten mis.

Constructeurstitel

Voorlopig heeft Red Bull nog geen zorgen over het constructeursklassement. Het team staat momenteel bovenaan met 287 punten. Mercedes is de huidige nummer twee, maar kijkt aan tegen een achterstand van 135 punten. De kwalificatie in Canada werd uiteindelijk verreden onder extreem lastige omstandigheden, maar wist Pérez niet verder te komen dan P12.

'Niet mijn probleem'

Tegenover Motorsport.com legt Verstappen de vinger op de pijnlijke plek. "Als ik er vandaag niet was geweest, dan zag het er nu heel anders uit voor het team. Zo kun je er ook naar kijken", legt de tweevoudig kampioen uit. Natuurlijk hoopt hij dat het team in zijn geheel goed presteert, maar Verstappen heeft 'slechts' de controle over de dingen die hij zelf in de hand heeft. "Nee, daar ben ik niet mee bezig. Ik heb het al druk genoeg om aan mijn eigen kant van de garage alles op orde te krijgen. Daar besteed ik al mijn aandacht aan." Over het wisselvallige seizoen van zijn teamgenoot is hij dan ook duidelijk: "Het is niet mijn probleem."