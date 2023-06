Remy Ramjiawan

Onlangs liet AlphaTauri-teambaas Franz Tost weten dat hij wel gecharmeerd was van Mick Schumacher, maar dat dit idee werd afgeschoten door Red Bull-adviseur Helmut Marko. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigt bij Motorsport-Total dat die gesprekken er uiteindelijk niet zijn gekomen en stelt zelfs dat het een verspilling van tijd zou zijn geweest.

Wolff heeft zich in de voorbije jaren niet alleen hard gemaakt voor de coureurs die bij Mercedes reden. Ook rijders die in het opleidingsprogramma van het team zaten, werden begeleid door de Oostenrijker. Zo was Wolff de manager van Esteban Ocon, maar ook die van George Russell. Ook Nyck de Vries werd uiteindelijk veelvuldig ingezet door de teambaas van Mercedes en dat heeft hem uiteindelijk ook een vast zitje opgeleverd.

'Niet met Red Bull gesproken'

Vooral in Duitsland ging het gerucht dat Wolff Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff had benaderd om zijn reserverijder een nieuw onderkomen te geven, maar tegenover het medium ontkent Wolff dat: "Ik heb nooit met het management van Red Bull gesproken over de vraag of Mick daar een plek zou kunnen krijgen." Daarnaast is dat volgens hem dus tijdverspilling. Red Bull-adviseur Marko wil er vooral geen commentaar op geven, maar het is niet uit te sluiten dat sinds het aangekondigde vertrek van Pierre Gasly bij AlphaTauri, Red Bull heeft zitten rondneuzen bij de andere teams. "Ik heb niets tegen hem, maar hij past gewoon niet bij ons", zo liet Marko zich over Schumacher uit.

'Teams moeten zelf kiezen'

Wolff hoopt nog altijd zijn reservecoureur op den duur weer op de startgrid te zien, maar stelt ook dat de harden woorden van Haas-teambaas Guenther Steiner ook niet echt meehelpt: "Eerlijk gezegd denk ik dat hij zich vorig jaar heeft gebrand." Ondanks de flinke kritiek die de Duitser vorig jaar te verduren kreeg, heeft Wolff nog altijd vertrouwen in de kwaliteiten van Schumi. "Ik denk dat wie hem wil, die krijgt een hele goede coureur. Maar uiteindelijk moeten de andere teams zelf beslissen welke coureurs ze willen. Ik kan de teams waar we contracten mee hebben niet voorschrijven dat ze onze reservecoureur moeten nemen", aldus Wolff.