Daar waar het hele weekend al een regenbui in de lucht hing, lijkt het voor de Grand Prix van Canada - voorlopig - droog te blijven. Bandenleverancier Pirelli heeft dan ook de verwachte pitstopstrategieën gedeeld en het merk sluit een twee-stopper niet uit.

Max Verstappen zal de race in Montreal vanaf pole position aanvangen. Hoewel Nico Hulkenberg zichzelf naar de tweede stek reed, kreeg hij na de kwalificatie een straf voor zijn snelheid tijdens de rode vlag-situatie. Daardoor zal Fernando Alonso een plekje doorschuiven en start de Spanjaard op de eerste startrij. Ook op plek drie rijdt er een kampioen rond, want Lewis Hamilton schuift ook door, de Brit vertrekt zondagavond vanaf P3.

Overgebleven rubber

Omdat het hele weekend al een aantal plensbuien hebben huisgehouden op het Circuit Gilles Villeneuve, is er maar weinig grip op de baan. Daarnaast zijn er veel setjes van de droogweerbanden over, omdat de rijders de afgelopen dagen gebruik hebben gemaakt van de intermediates, maar ook de full wets. De pitdelta in Montreal is zo'n achttien seconden en met het aantal softbanden die de rijders overhebben, kan er wellicht een gokje worden genomen.

Overzicht banden

Strategieën

Toch komt Pirelli met redelijk conservatieve voorspellingen. Zo wordt een stint op de rode band uitgesloten. De snelste strategie zou zijn om te starten op de gele band, om vervolgens vanaf ronde vijftien te gaan kijken naar de harde compound. Vervolgens kan er vanaf ronde veertig worden nagedacht over een tweede stop. Overschakelen naar een nieuwe set van de witte band is mogelijk, maar ook een nieuwe setje geel kan uitsluitsel geven. Daarnaast houdt Pirelli ook rekening met een éénstopper. Dat kan zijn met een start op de harde band om vervolgens over te stappen naar geel, maar ook andersom.