FIA heeft beslissing genomen over overtreding Hülkenberg

Remy Ramjiawan

Zondag 18 juni 2023 02:33 - Laatste update: 02:35

De FIA heeft zich gebogen over de overtreding van Nico Hülkenberg tijdens de kwalificatie in Montreal en is tot een oordeel gekomen. The Hulk krijgt drie plekken straf en daarbij nog een strafpunt op zijn superlicentie voor de overtreding en zal dus niet mogen starten vanaf P2.

Tijdens de kwalificatie hield Hülkenberg niet de minimumtijd aan die de FIA stelt in artikel 37.6 a van het sportreglement. Het gebeurde allemaal nadat de rode vlag was gevallen in Q3. De Duitser werd daarom op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven. Het was extra vervelend omdat Hülkenberg een kunststukje afleverde door de tweede tijd op de klok te zetten tijdens de kwalificatie.

Oordeel

De FIA heeft de data bekeken en zag Hülkenberg na zijn snelle ronde nogmaals aanzetten voor een snel rondje. Daarbij zat hij volgens de autobond anderhalve seconde boven zijn delta en Hülkenberg verweerde zich door te stellen dat het erg moeilijk was om onder de delta te komen. De FIA vindt het veiligheidsaspect echter een stuk belangrijker en dus delen ze alsnog een straf uit. Wel benadrukt de autobond dat hier normaliter tien plekken straf voor staat, maar dat ze het gezien de omstandigheden bij drie houden.

Andere uitspraken

Yuki Tsunoda is voor het ophouden van Charles Leclerc gespaard. De stewards vonden wel dat de Japanner zijn collega bij Ferrari in de weg zat, maar vond dat het team en de coureur zelf weinig tijd hadden om te reageren. Tsunoda krijgt wel drie plekken straf voor het ophouden van Hülkenberg. Tsunoda kwam even buiten de baan en keerde in zijn snelle rondje weer terug op de racelijn. Zijn ronde was al verpest door het uitstapje buiten de baan en dus vonden de stewards het ophouden van The Hulk onnodig.

Ook Carlos Sainz heeft uiteindelijk een straf gekregen voor het in de weg zitten van Pierre Gasly. Sainz was van mening dat hij op dat moment zelf werd opgehouden door Tsunoda, maar daar namen de stewards geen genoegen mee. Die vonden dat Sainz uiteindelijk anders had kunnen handelen en ook hij krijgt drie plekken straf.

Lance Stroll stond ook nog onder een vergrootglas voor het ophouden van Esteban Ocon. De Canadees had als argument dat hij op de racelijn moest blijven rijden, want hij reed op dat moment op softbanden rond en de racelijn was droog. Daar ging de FIA niet mee akkoord en die vonden dat er op het rechte stuk best plaats had gemaakt kunnen worden voor Ocon en dus krijgt Stroll ook drie plekken straf.