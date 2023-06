Hoe laat begint de Grand Prix van Canada?

Redactie

Zondag 18 juni 2023 05:59

Het is tijd voor de Grand Prix van Canada dat op het Circuit Gilles Villeneuve zal gaan plaatsvinden. Het hele weekend teisteren regenbuien de sessies, maar voor de race op zondag lijkt het voorlopig droog te blijven.

De races in Canada zijn vaak spectaculair te noemen. Dit jaar heeft het raceweekend in Montreal al een aantal opvallende momenten gekend. De eerste vrije training werd namelijk onderbroken door technische problemen. Daardoor werd de tweede oefensessie verlengt en tijdens de kwalificatie wist Alexander Albon Q2 als snelste door te komen. Nico Hülkenberg wist uiteindelijk de tweede tijd neer te zetten in een kwalificatie die door Max Verstappen als snelste werd afgesloten. Fernando Alonso vertrekt zondag vanaf P3. Uiteindelijk schuift Alonso een plekje door, want Hülkenberg heeft een straf gekregen voor zijn snelheid tijdens de rode vlag.

Tijdschema

De startlichten zullen om 20:00 uur Nederlandse tijd uitgaan voor de Grand Prix van Canada. Verstappen heeft de beste papieren in handen om de overwinning over de streep te trekken. Charles Leclerc en Sergio Pérez starten beiden buiten de top tien en ze hebben dus ook wat goed te maken. De Mercedessen staan in slagvolgorde achter elkaar en ook daar kan nog wel wat gebeuren. Alle ingrediënten lijken aanwezig te zijn voor een interessante editie van de wedstrijd in Montreal.