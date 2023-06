Update: Leclerc krijgt toch toestemming voor unieke helm

Remy Ramjiawan

Zaterdag 17 juni 2023 21:14 - Laatste update: 21:49

De familie Villeneuve heeft de speciale helm die Charles Leclerc wilde dragen om een eerbetoon aan Gilles Villeneuve te brengen, afgekeurd. De Monegask wilde zijn held in het zonnetje zetten, maar het ontwerp is niet de smaak gevallen bij de familie.

De legende uit Canada maakte furore bij Ferrari eind jaren zeventig en Leclerc wilde daar dit weekend een eerbetoon aan uit brengen, door zijn helm eenmalig aan te passen. Toch zou het ontwerp niet helemaal in de smaak zijn gevallen bij de familie Villeneuve, die daarom bezwaar heeft gemaakt bij de Monegask en zijn team.

Overleg

Ted Kravitz legt het bij Sky Sports F1 uit: "Aan het begin van het weekend plaatste Ferrari een bericht op sociale media over hoe Gilles Villeneuve geëerd zal worden door Charles Leclerc, met een soort hybride ontwerp in de helm van Leclerc. We hebben begrepen dat de familie Villeneuve en Jacques Villeneuve niet blij waren met het uiterlijk van de Ferrari-logo's - de sponsorlogo's - en dat ze vonden dat er iets meer overleg had kunnen plaatsvinden."

'Goed bedoeld'

Na het bezwaar zou Ferrari haar excuses hebben aangeboden bij de familie. "Kijk, dit is absoluut bedoeld als een eerbetoon in goed vertrouwen. We hadden nooit verwacht dat dit iets zou zijn waarbij we de helm en het ontwerp van Gilles Villeneuve zouden gebruiken om reclame te maken voor onze sponsors", zo heeft Ferrari aan de verslaggever gemeld. Uiteindelijk bood het team zijn excuses aan en Leclerc was tijdens de derde training te zien met zijn gebruikelijke ontwerp.

Update: Familie geeft toch toestemming

Inmiddels is bekend geworden dat voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve toch toestemming voor de helm heeft gegeven. Bij Motorsport.com vertelt hij: "Het was gewoon een grote verrassing om gisteren de helm te zien, want niemand had de familie gebeld. Daar zijn vooral mijn moeder en mijn zus bij betrokken. Dus dat was gewoon een grote schok. En toen Lewis [Hamilton] de helm van Ayrton Senna droeg, was de familie er natuurlijk ook bij betrokken, want het is niet iets wat je zomaar doet. Maar toen maakte ik een praatje met Charles en hij zei: 'Oh, sorry, ik had er niet aan gedacht.' En dan denk ik dat hij met mijn zus heeft gepraat en alles lijkt daar in orde te zijn. Dus het ging gewoon meer over de manier van werken. Je checkt het gewoon eerst met de betrokken mensen. Dat is alles. Dus het is weer een enorme kwestie. Maar het werd gedaan zonder dat iemand van ons het wist, wat een grote verrassing was." De Monegask kan dus toch de helm dragen.