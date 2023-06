Jordy Stuivenberg

Ferrari lijkt een belangrijke outsider voor de zege in Canada. Zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc kende een goede vrijdag en het duo eindigde voor Max Verstappen. Is de brigade uit Maranello inderdaad zo gevaarlijk of zien de coureurs nog beren op de weg?

Sainz zat slechts een tiende van een seconde achter Lewis Hamilton, ook al werd de vrijdag behoorlijk op zijn kop gezet door problemen met de toezichtcamera’s. Dat zorgde voor uitdagingen die vooraf niet te voorzien waren. “Normaal heb je een of twee uur tussen de sessies, waarin je kunt leren over de auto en de afstelling kunt aanpassen. Het was lastig dat we dat nu niet konden doen, maar we hadden een prima vrijdag”, zo blikte de Spanjaard terug.

Ondanks het feit dat Sainz de derde tijd noteerde, kende hij een aantal problemen die ervoor zorgden dat hij zich niet helemaal thuis voelde in de auto. “Zeker bij het remmen hadden we het lastig. We beginnen te begrijpen hoe dat komt en zullen aanpassingen doen voor de zaterdag. De remmen zijn hier het belangrijkst en ik denk dat we het op vrijdag niet allemaal goed voor elkaar hadden. We gaan proberen dat beter te krijgen en dan weet ik zeker dat we competitiever zijn.”

Leclerc meer dan tevreden

Leclerc zette de vijfde tijd neer, maar vooral de racesnelheid van de Monegask viel op. In dat opzicht deed hij bijvoorbeeld niet onder voor de Red Bulls. “Dit was zeker een van onze betere vrijdagen. Ik voelde me heel, heel erg goed in de auto, dat is dus positief. Zaterdag volgt een compleet nieuwe dag en ik denk niet dat we nog veel kunnen winnen, ook omdat het waarschijnlijk regent. Dat maakt het interessant, maar de vrijdag was zeker positief. De long runs verliepen ook heel goed, maar het zijn nog maar de trainingen. We moeten afwachten en kijken wat er gebeurt. We hebben een foutloze kwalificatie nodig in lastige omstandigheden en dan zien wat er zondag mogelijk is.”