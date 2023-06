Lars Leeftink

Vrijdag 16 juni 2023

Een paar coureurs, waaronder Yuki Tsonda, Alex Albon en Max Verstappen, hebben hun team motoronderdelen zien vervangen voor aanvang van het weekend van de Formule 1 Grand Prix van Canada. Er worden, ondanks al deze verwisselde motoronderdelen, geen gridstraffen uitgedeeld.

Voor Verstappen geldt dat zijn Exhaust System is vervangen. Het is pas zijn derde, terwijl hij er acht mag gebruiken zonder gridstraf. Totaal geen gevaar voor de Nederlander dus als het gaat om een gridstraf. Ook voor Sergio Pérez en Yuki Tsunoda geldt dat hun Exhaust System voor de tweede keer is vervangen. Bij Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn hun verbrandingsmotor voor de tweede keer verwisseld. Ook daar volgt geen gridstraf voor.

Albon en Tsunoda

Naast hun Exhaust System is ook de hele motor van Albon en Tsunoda vervangen. De verbrandingsmotor, turbocharger, MGU-H en MGU-K zijn verwisseld door Williams en AlphaTauri respectievelijk. Het is hun derde motor, waardoor ze dus nog geen straf hoeven te incasseren. Ze mogen nog een vierde motor gebruiken zonder straf, waarna de volgende motorwissel een gridstraf op zal leveren.