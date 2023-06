Lars Leeftink

Vrijdag 16 juni 2023 20:12 - Laatste update: 20:39

De allereerste sessie van het Formule 1-raceweekend in Canada bleek niet echt een productieve te zijn voor de coureurs. Na een rode vlag aan het begin van de sessie bleken de camera's bij het circuit niet meer te werken en ging de hele sessie verloren. Mede hierdoor heeft de FIA ingegrepen en begint VT2 niet om 23:00 uur, maar om 22:30 uur Nederlandse tijd.

Pierre Gasly had, na iets meer dan vijf minuten, de eerste rode vlag van het weekend veroorzaakt. De Fransman had problemen met zijn versnellingsbak en stond vlak voor bocht acht stil. Gasly probeerde de auto nog op gang te krijgen, maar dit lukte niet. Vervolgens was daar de rode vlag. Vrij snel nadat de auto van Gasly van de baan werd gehaald, stonden de coureurs van Mercedes al klaar in de pitstraat om de baan weer op te gaan. Deze twee auto's moesten echter al snel weggehaald worden, want er was een probleem bij race control.

Camera's

De camera's bij en rondom het circuit in Montreal bleken het namelijk niet meer te doen. Daardoor kon de veiligheid van de coureurs niet meer gegarandeerd worden. Het probleem zou tijdens de hele sessie duren, waardoor de sessie niet meer werd herstart. De FIA geeft het volgende vrij over het probleem: "De herstart van de sessie is vertraagd door problemen met de lokale CCTV (Closed-circuit television). De lokale organisatoren werken aan een oplossing en tot die tijd kunnen we om veiligheidsredenen niet herstarten."

VT2 halfuur eerder

Uiteindelijk besloot de FIA dus om de verloren tijd deels goed te gaan maken tijdens VT1. De tweede vrije training gaat nu beginnen om 22:30 uur Nederlandse tijd in plaats van 23:00 uur en zal tot 24:00 uur duren. Daardoor krijgen zowel de fans als de coureurs in ieder geval het merendeel van hun tijd die verloren is gegaan, terug.