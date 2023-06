Sundaram Ramaswami & Remy Ramjiawan

Donderdag 15 juni 2023 20:02 - Laatste update: 20:11

Max Verstappen heeft dit weekend in Montreal de kans om het record van Ayrton Senna te evenaren, mits hij zijn zegereeks in 2023 weet door te zetten op het circuit in Canada.

De Nederlander hoopt zijn overwinning uit 2022 te evenaren op het Circuit Gilles Villeneuve, terwijl Mercedes hem op de hielen zit en Lewis Hamilton historisch goed presteert in Canada. Toch is het McLaren dat in Montreal meer overwinningen heeft behaald dan welk ander Formule 1-team dan ook, waardoor de druk op Lando Norris en Oscar Piastri wordt opgevoerd om het noodlijdende Britse team in ieder geval punten te bezorgen. Zal Hamilton voor het eerst sinds 2019 terugkeren naar de toppositie in Montreal? Of klimt Verstappen nog verder op de lijst van grote namen door zijn 41e zege te pakken en daarmee Senna te evenaren? Dit zijn de belangrijkste statistieken voor aankomend raceweekend.

Verstappen en Senna

Op Canadees grondgebied kan Verstappen zijn het record van Senna evenaren. Als de Nederlander zegeviert tijdens de Canadese GP, zou dat zijn 41e overwinning in zijn carrière betekenen, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Senna voor de vijfde plaats op de lijst van meeste Formule 1-overwinningen. Verstappen heeft momenteel 154 ronden aan de leiding gelegen. Als hij dit weekend alle zeventig ronden op kop rijdt, klimt hij naar de vijfde plaats op de lijst van meest opeenvolgende rondes aan de leiding in de Formule 1. Het zou ook de langste reeks worden sinds Nigel Mansell (235 ronden) in 1992.

Red Bull kan geschiedenis schrijven

Dit weekend kan Red Bull ook het derde team in de geschiedenis worden dat alle eerste acht races van een seizoen wint. McLaren (1988) en Mercedes (2019) zijn de enige andere teams die dit eerder hebben gedaan. Met een overwinning in Canada zou Red Bull voor de negende keer (inclusief sprintrace Bakoe) op rij winnen, net als in 2013 en 2022. Het zou pas de achtste keer zijn dat een constructeur een reeks van negen of meer overwinningen behaalt in de Formule 1.

Kan Leclerc het tij keren voor het worstelende Ferrari?

Charles Leclerc scoort 100 procent in Canada. Met de Scuderia wanhopig op zoek naar een positief resultaat, zal hij in staat zijn om een podium mee naar huis te nemen?

Mercedes: Kan Hamilton een kunststukje afleveren?

Het Circuit Gilles Villeneuve is een van de circuits waar Lewis Hamilton eigenlijk altijd goed gaat. Als Hamilton finisht, dan staat hij in Montreal eigenlijk altijd op het podium. Op één keer na (P5 in 2018). Vorig jaar werd hij derde. Als Hamilton deze keer als winnaar uit de bus komt, betekent dat zijn achtste overwinning op het Circuit Gilles Villeneuve en evenaart hij daarmee het record voor de meeste overwinningen van een coureur op één circuit.

Stroll is goed op dreef

De Canadees Lance Stroll heeft in drie van zijn vier thuisraces gescoord. De enige andere Canadese coureur die vaker scoorde in eigen land is Gilles Villeneuve zelf, met vier. Als Stroll dit weekend zeven of meer punten verzamelt, overtreft hij Jacques Villeneuve als Canadese coureur met het meest aantal gescoorde punten in de Formule 1.

Veteraan Alonso voegt zich bij grootheden

Fernando Alonso neemt deel aan zijn achttiende Grand Prix van Canada en voegt zich daarmee in de rij van Michael Schumacher en Rubens Barrichello als coureurs met het hoogste aantal optredens op Circuit Gilles Villeneuve. De meest recente top vijf-klassering van de Spanjaard in Canada, dateert van 2013.