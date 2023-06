Harry Smith & Remy Ramjiawan

Donderdag 15 juni 2023 18:56 - Laatste update: 19:02

Voorafgaand aan het raceweekend in Canada heeft de FIA een 'uitgebreide fysieke inspectie' uitgevoerd op de wagen van Fernando Alonso. De Spanjaard staat na een fantastische start van het seizoen op de derde plek in het klassement, maar wist in Spanje het podium niet te bereiken.

Daar waar Aston Martin aan het begin van het seizoen de tweede plek in het klassement stevig in handen had, is het team nu gezakt naar de derde plek. Door de dubbele podiumfinish van Mercedes in Spanje, is het team uit Brackley nu de nieuwe nummer twee, met een voorsprong van achttien punten op de brigade uit Silverstone. Aankomend weekend wordt een bijzonder weekend voor Aston Martin, want voor Lance Stroll en dus ook eigenaar Lawrence Stroll, zal het de thuisrace betekenen.

Artikel gaat verder onder video

Controle

De FIA publiceerde donderdag een document waarin werd bevestigd dat de auto van Alonso was geselecteerd voor verdere fysieke inspecties in de aanloop naar de Grand Prix van Canada. De controles hiervoor zouden direct na de Grand Prix van Spanje hebben plaatsgevonden. Deze controles worden willekeurig uitgevoerd en geselecteerd uit de top tien auto's in het klassement, om ervoor te zorgen dat de technische reglementen van de sport worden nageleefd.

De FIA heeft na de Grand Prix van Spanje de wagen van Fernando Alonso onder de loep genomen. #f1 #formula1 #CanadianGP pic.twitter.com/5hiGi0ylob — GPFans NL (@GPFansNL) June 15, 2023

Geen noemenswaardige bevindingen

Gelukkig voor Alonso en Aston Martin werden de controles zonder problemen doorstaan en bleken alle onderdelen te voldoen aan de FIA-reglementen. In het officiële document van de FIA wordt bevestigd dat 'deze fysieke inspecties het stuursysteem (inclusief het stuurwiel) betroffen, evenals alle aangesloten sensoren, het verloop van de kabelboom en de verbindingen met de SECU en andere units'.