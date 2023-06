Jan Bolscher

Formule 1-CEO Stefano Domenicali vertelt dat de huidige reglementen van de sport niet aangepast zullen worden in een poging de dominatie van Red Bull Racing in te dammen.

Red Bull Racing is dit seizoen bij uitstek het te kloppen team. De formatie uit Milton Keynes borduurde afgelopen winter voort op het succesvolle concept van 2022, en zag het geleverde werk uitbetaald worden in de vorm van zeven overwinningen na zeven races. De voorsprong in het wereldkampioenschap bij de constructeurs is dan ook groot. Red Bull Racing gaat met 287 punten aan kop, gevolgd door Mercedes met 152 punten en Aston Martin met 134 punten. Afgelopen jaar werd het kampioenschap met 759 punten veilig gesteld.

Niet iedereen springt logischerwijs een gat in de lucht vanwege het Oostenrijkse succes. Sommigen vrezen dat de sport op deze manier te voorspelbaar wordt, omdat Red Bull Racing in de vorm van Max Verstappen en Sergio Pérez met kop en schouders boven de rest van het veld uitsteekt. Het aanpassen van de reglementen zou de enige oplossing zijn om de voorhoede dichter bij elkaar te brengen, zo werd al meerdere keren geopperd door bekende namen binnen de sport. Domenicali gaat hier niet in mee.

Een sport met cycli

"Ik vind het niet eerlijk om dat te zeggen", klink het in de podcast Beyond The Grid. "Het is niet correct want we kunnen geen onderdeel zijn van manipulatie. Dat klopt niet, en het is niet eerlijk. Ik ben totaal niet voor zo'n aanpak." De grote baas van de Formule 1 is in plaats daarvan van mening dat het ongewijzigd laten van de reglementen de overige teams juist de kans geeft om op de lange termijn het gat naar Red Bull Racing te dichten: "De Formule 1 is altijd een sport met cycli geweest, teams waren heel dominant tot er een ander het podium betreedt."

Fantastisch werk geleverd

De Italiaan vervolgt: "Onze aanpak zou moeten zijn om die cycli in de toekomst korter te maken." Daarnaast bewijst het spannende gevecht tussen de teams achter Red Bull Racing volgens Domenicali dat de sport wel degelijk competitief is: "We moeten inzien dat Red Bull fantastisch werk heeft geleverd. Het klopt dat het gat groot lijkt, maar we moeten voorzichtig zijn. In het leven kunnen dingen snel veranderen. De anderen zitten heel dicht bij. Als je kijkt naar het gat tussen de andere teams, hebben ze het fantastisch gedaan. Dat moet worden beloond. Het moge duidelijk zijn dat het doel is om die gaten zo klein mogelijk te houden."