Jan Bolscher

Dinsdag 13 juni 2023 18:33

Max Verstappen kijkt uit naar het aanstaande raceweekend in Canada. De Red Bull Racing-coureur vertelt ieder jaar zowel van de unieke layout van het circuit te genieten, als van de massaal aanwezige fans.

Door het wegvallen van het raceweekend in Imola, vormt de Grand Prix van Canada dit jaar de achtste race van het seizoen. De razendsnelle baan in Montreal voert de coureurs over 4,361 kilometer asfalt en telt in totaal 14 bochten. Direct na die veertiende bocht is de 'Wall of Champions' gelegen, een roemruchtig deel van het circuit waar veel grootheden uit de sport hun race vroegtijdig beëindigd hebben zien worden. De Grand Prix wordt verreden over 70 ronden. De laatste editie dateert uit 2022 en werd gewonnen door Max Verstappen.

Populaire bestemming

Canada is bij zowel veel fans als bij de coureurs zelf een populaire bestemming. Het Circuit Gilles-Villeneuve is gelegen op een kunstmatig aangelegd eiland op een steenworp afstand van Montreal, waardoor een tripje naar het circuit goed gecombineerd kan worden met een bezoekje aan de lokale horeca. Verstappen reist met een voorsprong van 53 punten af naar het Noord-Amerikaanse land, en is logischerwijs goedgemutst in zijn vooruitblik op het weekend.

Overwinning 2022 herhalen

"Het is altijd fijn om terug te keren naar Montreal: het is een fantastische stad en de fans daar zijn geweldig", leest het. "Het circuit is heel uniek omdat je daadwerkelijk over een aantal old school kerbstones kunt rijden en de omgeving is behoorlijk gaaf. De afstellingen van de auto moeten een voorzichtige balans zijn tussen snelheid op het rechte stuk, en in staat zijn om goed over de kerbs te kunnen rijden. We moeten een goede compromis vinden. De overwinning van afgelopen jaar zit uiteraard nog steeds in mijn hoofd dus hopelijk kunnen we dit weekend iets soortgelijks doen."