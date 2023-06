Brian Van Hinthum

Max Verstappen kwam al op jonge leeftijd in de Formule 1 terecht en al snel waren veel kenners het erover eens: men had te maken met een toptalent. Toto Wolff denkt echter dat het tijdens zijn Formule 3-dagen wel meeviel en dat men destijds in een andere huidige Formule 1-coureur veel meer hype zag.

Verstappen stond al op jonge leeftijd bekend als een groot talent en de Nederlander werd dan ook heel vroeg opgepikt door de Red Bull-opleiding van Helmut Marko, die de inmiddels tweevoudig wereldkampioen de kans gaf om op 17-jarige leeftijd te debuteren in de Formule 1. De rest is vanuit daar natuurlijk allemaal geschiedenis en inmiddels is het een meesterzet van de Oostenrijker gebleken. Dit terwijl een landgenoot van hem destijds achter het net viste wat betreft het contracteren van de Limburger.

Meer hype rondom Ocon

Dan hebben we het natuurlijk over Wolff, die op maandag al liet door te schemeren spijt te hebben van het niet binnenhalen van Verstappen toen hij de kans had. De Mercedes-teambaas geeft nu echter wel aan dat het op dat moment niet zo klaar als een klontje was dat Verstappen de grote coureur zou worden die hij vandaag de dag is. "Op dat moment had ik niet het gevoel dat er zo'n grote hype rondom Max was, omdat Max en Van Amersfoort op dat moment niet het kampioenschap wisten te winnen", vertelt hij aan ESPN. "Esteban [Ocon] won in een competitievere auto."

Ware wereldkampioen

En dus ging Mercedes op dat moment voor het contracteren van Ocon in het opleidingsprogramma, terwijl Verstappen direct een zitje bij Toro Rosso kreeg. "De insiders wisten wellicht dat Max een minder pakket had en in zijn eerste jaar zat. Ook wisten ze dat er een hele goede aan zat te komen, maar het was op dat moment niet duidelijk dat hij zó goed kon worden. Je kan dat meestal pas zien in de Formule 1 wanneer iemand volwassen wordt. Dan zie je pas een ware wereldkampioen. Eerder gebeurde dat bij Lewis, daarvoor Michael Schumacher en daarvoor Ayrton Senna. Wie is de volgende? Was het zo duidelijk dat Max in die schoenen zou stappen? Nee, op dat moment was dat niet duidelijk."