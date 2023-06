Redactie

Maandag 12 juni 2023 07:07

Daar waar de raceliefhebber dit weekend aan de buis was gekluisterd voor de 24 uur van Le Mans, was voetballiefhebber George Russell in Istanboel te vinden. De Mercedes-coureur woonde de Champions League-finale bij en vierde na afloop het feestje met de winnaar: Manchester City.

De Mercedes-man is een fervent voetbalfan buiten het circuit en liet de kans niet voorbijgaan om de finale bij te wonen toen Manchester City Inter Milaan met 1-0 versloeg dankzij een doelpunt van Rodrigo Hernández in de tweede helft. De City-spelers, hun familie en genodigden gingen uit hun dak toen de cup met de grote oren eindelijk voor de blauwe kant van Manchester was.

Festiviteiten

De Mercedes-man droeg Jack Grealish z'n winnende medaille en vertelde op Instagram: "Gefeliciteerd maat, geniet van het moment."

Russell woonde de finale bij met zijn vader en broer tijdens de reis naar het Atatürk Stadion in Istanboel, dezelfde locatie waar Liverpool 18 jaar geleden won met een opmerkelijk gevecht tegen AC Milan. De finale van zaterdag was een iets rustigere aangelegenheid met slechts één doelpunt, maar City pakte eindelijk de trofee waar ze al jaren naar verlangden. Grealish, die een soort social media-fenomeen is geworden door zijn fratsen, filmde zichzelf zingend op een volle afterparty met Russell erbij.

Russell, die supporter is van Wolverhampton Wanderers in de Premier League, hoopt dat de overwinningsdrang overslaat op hem, nu hij zich voorbereidt op de Grand Prix van Canada aankomend weekend.