Jan Bolscher

Vrijdag 9 juni 2023 13:34

Fernando Alonso is vastbesloten zijn tegenvallende resultaat in Spanje recht te zetten in Canada volgende week. De Aston Martin-coureur vertelt Mercedes daar "te zullen verpletteren."

Alonso kent tot op heden een zeer succesvol seizoen in de Formule 1 met Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen heeft na zeven races vijf keer het podium mogen beklimmen en staat momenteel op de derde plaats in het kampioenschap. Helaas vormde zijn thuisrace in Barcelona afgelopen weekend het decor voor zijn slechtste resultaat tot nu toe. Na een moeizame kwalificatie wist Alonso op zondag niet verder te komen dan de zevende plaats. Daarmee werd hij voor het eerst dit seizoen verslagen door teammaat Lance Stroll. De Canadees kwam onder de Spaanse zon als zesde over de streep.

Updates Aston Martin

Qua performance van de AMR23 zit het echter meer dan goed volgens Alonso. In aanloop naar het raceweekend in Canada vuurt hij dan ook een duidelijke waarschuwing af richting het kamp van Mercedes. "Qua constructeurskampioenschap heeft Mercedes een aantal belangrijke punten bij ons weggehaald", vertelde hij na afloop van de race. "Maar wij haalden op onze beurt punten weg bij Ferrari. In Canada brengen we nieuwe [updates], net als in Silverstone."

Mercedes verpletteren

De 41-jarige routinier vervolgt: "Ik denk dat we onder normale omstandigheden even snel als Hamilton zouden zijn geweest [in Barcelona], misschien hadden we dan een betere kans gehad. Het blijft racen en in Canada zullen we ze verpletteren." Aston Martin staat momenteel met 134 punten op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Red Bull Racing voert de lijst aan met 287 punten, gevolgd door Mercedes met 152 punten. Ferrari staat op de vierde stek met 100 punten.