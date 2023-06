Jan Bolscher

Vrijdag 9 juni 2023 09:04

Nikita Mazepin hoeft voorlopig niet te rekenen op een eventuele terugkeer in de Formule 1. De Britse rechtbank heeft besloten de opgelegde sancties tegen de Russische coureur vanwege de oorlog in Oekraïne, niet op te heffen.

Mazepin maakte begin 2021 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Haas. De auto van de Amerikaanse renstal was dat jaar verre van competitief, waardoor de 24-jarige coureur verdoemd werd tot de achterhoede. In het onderlinge duel met teammaat Mick Schumacher moest hij het echter vrijwel ieder weekend afleggen. Het was dan ook een publiek geheim dat Mazepin vooral in de Haas zat omdat hij een lucratieve deal met zich meebracht: Uralkali, één van de grootste mestproducenten ter wereld waar vader Dmitri Mazepin een sleutelrol bekleedt, verscheen als hoofdsponsor op de auto.

Sanctielijst Europese Unie

Na de inval van Rusland in Oekraïne brak het team van Haas echter zowel met Uralkali als met Mazepin. Niet veel later werden zowel vader als zoon door de Europese Unie op verschillende sanctielijsten gezet vanwege hun nauwe banden met het Kremlin. Eén van deze sancties weerhoudt de familie Mazepin ervan af te reizen naar het Verenigd Koninkrijk, wat een eventuele terugkeer voor Nikita in de Formule 1 onmogelijk maakt. Het overgrote deel van de teams is namelijk gevestigd in Groot-Brittannië.

Uitspraak rechter

Mazepin junior heeft al meerdere keren aangegeven het niet eens te zijn met de sancties en te hopen op een terugkeer in de Formule 1. Als onderdeel van deze wens stapte hij naar de Britse rechtbank, waar hij het verzoek indiende om van de sanctielijsten te worden gehaald. De rechter van dienst besloot eerder deze week echter dat het niet gepast zou zijn om de sancties op te heffen en gaf zelfs aan "helemaal overtuigd" te zijn van zijn zaak. Een terugkeer in de koningsklasse zit er voorlopig dus niet in, al kan je jezelf serieus afvragen of één van de teams überhaupt op zijn diensten zit te wachten.